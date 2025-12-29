رحلة بيندي إيروين المؤلمة مع بطانة الرحم هي علاقة وثيقة جدًا لسبب واحد

لسنوات عديدة، تعاملت بيندي إيروين مع آلام التهاب بطانة الرحم. توقفت أعراضها المؤلمة أخيرًا عندما خضعت لعملية جراحية لإزالة الأكياس في جميع أنحاء منطقة الحوض في عام 2023.

لم تلتزم إيروين الصمت بشأن رحلتها الصعبة، حتى بعد دخولها مرحلة ما بعد التعافي من الحياة. ومع ذلك، فإن ما جعلها مدافعة عن النساء الأخريات لم يكن مجرد تجربتها مع أعراض التهاب بطانة الرحم؛ كانت متحمسة بنفس القدر للحديث عن الطرق التي تجاهل بها بعض أطبائها الأوائل خطورة حالتها وقللوا من صحة حالتها.

أوضحت إيروين أن المتخصصين في المجال الطبي أخبروها باستمرار أن ألمها كان متوقعًا لأنها كانت امرأة حائض (عبراليوم). وقد أدى ذلك إلى معاناتها غير الضرورية من الانزعاج الشديد في بعض الأحيان لفترة طويلة جدًا. ونتيجة لذلك، قررت إيروين التحدث بدلاً من الصمت بشأن حياتها الخاصة. وقالت: “إنه أمر مدمر بالنسبة لي أن يشعر الكثير من الناس، بما فيهم أنا، أنهم لا يستطيعون الحصول على الإجابات والمساعدة التي يستحقونها بسبب تطبيع الناس لآلام الدورة الشهرية الشديدة”.