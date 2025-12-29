رحلة بيندي إيروين المؤلمة مع بطانة الرحم هي علاقة وثيقة جدًا لسبب واحد

لسنوات عديدة، تعاملت بيندي إيروين مع آلام التهاب بطانة الرحم. توقفت أعراضها المؤلمة أخيرًا عندما خضعت لعملية جراحية لإزالة الأكياس في جميع أنحاء منطقة الحوض في عام 2023.
لم تلتزم إيروين الصمت بشأن رحلتها الصعبة، حتى بعد دخولها مرحلة ما بعد التعافي من الحياة. ومع ذلك، فإن ما جعلها مدافعة عن النساء الأخريات لم يكن مجرد تجربتها مع أعراض التهاب بطانة الرحم؛ كانت متحمسة بنفس القدر للحديث عن الطرق التي تجاهل بها بعض أطبائها الأوائل خطورة حالتها وقللوا من صحة حالتها.
أوضحت إيروين أن المتخصصين في المجال الطبي أخبروها باستمرار أن ألمها كان متوقعًا لأنها كانت امرأة حائض (عبراليوم). وقد أدى ذلك إلى معاناتها غير الضرورية من الانزعاج الشديد في بعض الأحيان لفترة طويلة جدًا. ونتيجة لذلك، قررت إيروين التحدث بدلاً من الصمت بشأن حياتها الخاصة. وقالت: “إنه أمر مدمر بالنسبة لي أن يشعر الكثير من الناس، بما فيهم أنا، أنهم لا يستطيعون الحصول على الإجابات والمساعدة التي يستحقونها بسبب تطبيع الناس لآلام الدورة الشهرية الشديدة”.
التحيز بين الجنسين في تشخيص القضايا الصحية
إن الإحباط الذي تشعر به إيروين بسبب التقليل من أهمية مشاكلها الجسدية من قبل العاملين في المجال الطبي بسبب جنسها قد يتردد صداه لدى الكثير من النساء. وفقًا لدراسة استقصائية أجراها التحالف من أجل التهاب بطانة الرحم عام 2021، قيل لـ 62% من النساء اللاتي لجأن إلى مقدمي الرعاية الطبية بسبب آلام بطانة الرحم أن انزعاجهن طبيعي (عبر PR Newswire).
بالإضافة إلى ذلك، كشفت دراسة استقصائية نشرت في مجلة FemTech أن 93% من الشابات البالغات تعرضن للعلاج باستخفاف من قبل مقدمي الخدمات الطبية. اعترف العديد من المشاركين في الاستطلاع أنه تم إخبارهم بأن أعراضهم مرتبطة بالتوتر أو أنهم تلقوا علاجات دون إجراء فحص شامل.
وقد لوحظ هذا النوع من التحيز الجنسي من قبل في مجال الرعاية الصحية، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 في مجلة Circulation والتي وجدت تناقضات في الرعاية التي تتلقاها النساء المصابات بألم في القلب مقابل الرجال الذين يعانون من آلام في القلب. عندما قدمت النساء إلى قسم الطوارئ بسبب عدم الراحة في الصدر، كن أقل عرضة لتقييم أمراض القلب من الرجال.
تشخيص وعلاج بطانة الرحم
خلصت ورقة بحثية نُشرت عام 2024 في مجلة eClinicalMedicine بالمثل إلى تسليط الضوء على مخاوف النساء في المجال الطبي، مشيرة إلى أنه، استنادًا إلى عدد من الدراسات، قوبل ألم النساء في كثير من الأحيان بالتشكيك أو التجاهل من قبل الأطباء. وحددت إحدى الدراسات أن متوسط الوقت اللازم لتلقي تشخيص التهاب بطانة الرحم هو تسع سنوات. يتماشى هذا مع اعتراف إيروين بأن الأمر استغرق عقدًا من الزمن لمعرفة سبب معاناتها من الألم الشديد.
يؤثر التهاب بطانة الرحم على ما يقرب من عُشر النساء اللاتي ما زلن في سنوات الإنجاب. كما أوضحت طبيبة النساء والتوليد الدكتورة كاتي بيترسون (عبر الجمعية الطبية الأمريكية)، “ينتج التهاب بطانة الرحم عندما تنزرع خلايا من بطانة الرحم، وتنمو بشكل غير مشروع (كذا) استجابة التهابية خارج بطانة الرحم”. وأضاف الدكتور بيترسون أن آلام الحوض كانت من الأعراض المميزة لمرض بطانة الرحم، إلى جانب العقم، والجماع المؤلم، وحركات الأمعاء المؤلمة. (إليك أعراض التهاب بطانة الرحم التي لا ينبغي عليك تجاهلها.)
على الرغم من أن إيروين لجأت إلى الجراحة لعلاج التهاب بطانة الرحم، فقد تكون هناك علاجات أخرى متاحة. على سبيل المثال، تجد بعض النساء اللاتي يعانين من التهاب بطانة الرحم الراحة عن طريق تناول الهرمونات.