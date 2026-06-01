ردود الفعل على الشعر الرمادي لباتريشيا هيتون في سن 68 تثبت أن الجمهور يمكنه استخدام إعادة ضبط الشيخوخة

عندما يتعلق الأمر بخصلات شعرها الفضية، لا تهتم باتريشيا هيتون إذا كنت تحبها أم لا. إنها لن تخفيها عن أي شخص، وفقًا لبكرة حديثة على Instagram – وستعمل على إعادة ضبط الجمهور على اللون الرمادي والشيخوخة.

في الفيديو، تبتسم هيتون لكنها لا تذكر أي كلمات حول مظهر شعرها بعد أن كتب أحد المعلقين: “أنت أصغر من أن يكون لديك شعر رمادي للسيدة العجوز”. قال هيتون: “الناس في حياتي يحبونني بغض النظر عن لون شعري، وربما يمكننا جميعًا الاستفادة من مجرد قبول ما هو موجود والشعور بالامتنان”.

تبلغ هيتون من العمر 68 عامًا، لذا ربما يكون من المجاملة أن نقول إنها لم تحصل على ما يكفي من أعياد الميلاد لتبرير أقفالها الفضية. ومع ذلك، يمكن أن يبدأ الشعر الرمادي في الظهور في وقت أبكر بكثير مما يسمى بسنوات الشيخوخة. في الواقع، هناك الكثير من المشاهير الذين تحولوا إلى اللون الرمادي في العشرينات من عمرهم، بما في ذلك الممثل الكوميدي ستيف مارتن، والممثلة تيا موري، وأيقونة الموضة ستايسي لندن.

لماذا تشعر هيتون بالحرارة بسبب خطوطها الفضية إذن؟ ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن المجتمع أصبح معتادًا على ممارسة “تغطية الشعر الرمادي” لدرجة أنهم نسوا العلم وراء التغيرات الطبيعية للشعر.