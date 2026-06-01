ردود الفعل على الشعر الرمادي لباتريشيا هيتون في سن 68 تثبت أن الجمهور يمكنه استخدام إعادة ضبط الشيخوخة

عندما يتعلق الأمر بخصلات شعرها الفضية، لا تهتم باتريشيا هيتون إذا كنت تحبها أم لا. إنها لن تخفيها عن أي شخص، وفقًا لبكرة حديثة على Instagram – وستعمل على إعادة ضبط الجمهور على اللون الرمادي والشيخوخة.
في الفيديو، تبتسم هيتون لكنها لا تذكر أي كلمات حول مظهر شعرها بعد أن كتب أحد المعلقين: “أنت أصغر من أن يكون لديك شعر رمادي للسيدة العجوز”. قال هيتون: “الناس في حياتي يحبونني بغض النظر عن لون شعري، وربما يمكننا جميعًا الاستفادة من مجرد قبول ما هو موجود والشعور بالامتنان”.
تبلغ هيتون من العمر 68 عامًا، لذا ربما يكون من المجاملة أن نقول إنها لم تحصل على ما يكفي من أعياد الميلاد لتبرير أقفالها الفضية. ومع ذلك، يمكن أن يبدأ الشعر الرمادي في الظهور في وقت أبكر بكثير مما يسمى بسنوات الشيخوخة. في الواقع، هناك الكثير من المشاهير الذين تحولوا إلى اللون الرمادي في العشرينات من عمرهم، بما في ذلك الممثل الكوميدي ستيف مارتن، والممثلة تيا موري، وأيقونة الموضة ستايسي لندن.
لماذا تشعر هيتون بالحرارة بسبب خطوطها الفضية إذن؟ ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن المجتمع أصبح معتادًا على ممارسة “تغطية الشعر الرمادي” لدرجة أنهم نسوا العلم وراء التغيرات الطبيعية للشعر.
ما الذي يسبب حقا الشعر الرمادي
أولاً، دعونا ننظر إلى متوسط العمر الذي يبدأ فيه الأشخاص في تجربة فقدان التصبغ في شعرهم. توضح جمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أنه من الشائع ظهور الشعر الرمادي بين سن 30 و50 عامًا. لماذا؟ السبب بسيط جدًا: تتوقف بعض بصيلات الشعر ببساطة عن إنتاج الميلانين (المادة التي تسبب التصبغ في جميع أنحاء الجسم).
هل الشعر الرمادي قابل للعكس؟ ربما، ولكن فقط في ظل ظروف محددة للغاية. على سبيل المثال، إذا ظهر شعرك الرمادي أثناء التوتر، فقد يختفي هذا الشيب عندما يختفي التوتر. أشارت مراجعة عام 2019 في اضطرابات الزائدة الدودية إلى أن بعض الأدوية وربما فيتامينات معينة قد تعمل على عكس شيب الشعر. ومع ذلك، ذكرت المراجعة أن الأدلة كانت منخفضة وأن إعادة التصبغ كانت نادرة. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الدراسات إلى أننا قد نكون قادرين في يوم من الأيام على إعادة تلوين الشعر الرمادي مرة أخرى عن طريق تغييره على المستوى الخلوي، على الرغم من أن هذا لا يزال نظريًا في الغالب.
أخيرًا، يمكنك في بعض الأحيان تأخير ظهور الشيب عن طريق الحصول على نوم جيد، وتناول الأطعمة التي قد تمنع ظهور الشيب، والتخلص من النيكوتين – ولكن لا يمكنك بالضرورة إيقاف الشيب إلى الأبد. كل شخص لديه لون رمادي في مستقبله؛ السؤال الوحيد هو متى. في النهاية، يمكنك إلقاء اللوم على جيناتك. وكما لاحظت خبيرة الأمراض الجلدية الدكتورة ليزلي كاستيلو سوتشيو في مقالة لرابطة المتقاعدين الأمريكية، فإن “تاريخ العائلة هو أكبر مؤشر (للشعر الرمادي).”
لماذا حان الوقت لإزالة وصمة العار الفضية؟
إليكم السبق الصحفي الأخير عن الشيب والشيخوخة: الحصول على شعر رمادي أمر طبيعي ويمكن أن يحدث في أي وقت في الحياة. لسوء الحظ، يبدو أن الشعر الرمادي، مثل التجاعيد وترهل بشرة الوجه، هو أحد تلك التجارب الطبيعية التي يمكن التنبؤ بها والتي يعمل الناس بجد لإخفائها.
لماذا لا نستطيع جميعًا أن نهز شعرنا الرمادي مثل هيتون؟ على الرغم من أن كل امرأة لديها سبب مختلف لعدم الارتياح تجاه خصلات شعرها الفضية، إلا أن نتائج استطلاع Gransnet قد توضح سبب شعور بعض النساء بعدم الارتياح عندما يرون الشعر الرمادي في المرآة.
على وجه التحديد، أظهر بحث Gransnet أن 70% من المشاركين شعروا أن النساء يصبحن “غير مرئيات” اجتماعيًا مع تقدمهن في السن، مع كون 52.7 سنة هي النقطة الوسطى المتفق عليها عند حدوث ظاهرة الاختفاء الاجتماعي. مع أخذ ذلك في الاعتبار، قد تشعر النساء أنه من الأفضل إخفاء جميع علامات الشيخوخة لأطول فترة ممكنة لتجنب التغاضي عنها. التقارير من مركز بيو للأبحاث تدعم هذه الفرضية. وعندما سئلوا، قال 27% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أنهم استخدموا صبغة الشعر لتغطية الشيب في محاولة للظهور أكثر شبابا.
في عالم مثالي، لم تكن هيتون لتشعر بالحاجة إلى شرح رغبتها في عرض شعرها الفضي اللامع. لسوء الحظ، إنه ليس عالمًا مثاليًا، ولكن على الأقل تساعد رسالة هيتون في نشر الحقيقة حول (وجمال) الشعر الرمادي.