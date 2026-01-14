ردود الفعل على علامات تمدد الثدي لدى كايلي جينر تثبت أن الكثيرين غير متعلمين عن جسم الإنسان

في حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب الثالث والثمانين، انضمت كايلي جينر إلى سلسلة المشاهير على السجادة الحمراء لإظهار الدعم لصديقها الممثل تيموثي شالاميت. كانت ترتدي فستانًا فضيًا ضيقًا مع خط عنق على شكل قلب، وتفاخرت الشخصية التليفزيونية بشخصيتها أمام الكاميرات. حتمًا، تم تداول صور لها من حفل توزيع الجوائز عبر الإنترنت، وسارع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى التركيز على الخطوط الشاحبة الدقيقة عبر ثديي قطب الماكياج. في الفستان الفضي، كانت علامات تمدد جينر معروضة بالكامل وسرعان ما أصبحت بمثابة تثبيت للإنترنت، حتى أن أحد مستخدمي X أشار إلى مظهر ثدييها على أنه “مخطط النمر”.

مع تسرب موجات من الانتقادات لجسم جينر الطبيعي عبر الإنترنت، كان من المستحيل عدم مواجهة تاريخ نجمة الواقع بانتقادات ممتدة. في السنوات السابقة، اتهم مستخدمون آخرون لوسائل التواصل الاجتماعي جينر بإظهار ندوب الجراحة، وليس علامات التمدد، حيث ادعى كثيرون آخرون أن علامات التمدد الخاصة بها لم تكن طبيعية على الإطلاق.

مع هذه المناقشة حول علامات التمدد التي أشعلها ظهور جينر في يناير 2026 في حفل توزيع الجوائز مرة أخرى، أثبتت معرفة الجمهور بعلامات التمدد أنها بعيدة كل البعد عن الواقع. من سوء فهم الخطوط المرئية الواضحة على جسد جينر إلى إزالة الحالة الطبيعية من علامات التمدد، اعتبر المعلقون أن الجلد الملمس ليس سوى ما هو عليه في الواقع.