ردود الفعل على علامات تمدد الثدي لدى كايلي جينر تثبت أن الكثيرين غير متعلمين عن جسم الإنسان

في حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب الثالث والثمانين، انضمت كايلي جينر إلى سلسلة المشاهير على السجادة الحمراء لإظهار الدعم لصديقها الممثل تيموثي شالاميت. كانت ترتدي فستانًا فضيًا ضيقًا مع خط عنق على شكل قلب، وتفاخرت الشخصية التليفزيونية بشخصيتها أمام الكاميرات. حتمًا، تم تداول صور لها من حفل توزيع الجوائز عبر الإنترنت، وسارع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى التركيز على الخطوط الشاحبة الدقيقة عبر ثديي قطب الماكياج. في الفستان الفضي، كانت علامات تمدد جينر معروضة بالكامل وسرعان ما أصبحت بمثابة تثبيت للإنترنت، حتى أن أحد مستخدمي X أشار إلى مظهر ثدييها على أنه “مخطط النمر”.
مع تسرب موجات من الانتقادات لجسم جينر الطبيعي عبر الإنترنت، كان من المستحيل عدم مواجهة تاريخ نجمة الواقع بانتقادات ممتدة. في السنوات السابقة، اتهم مستخدمون آخرون لوسائل التواصل الاجتماعي جينر بإظهار ندوب الجراحة، وليس علامات التمدد، حيث ادعى كثيرون آخرون أن علامات التمدد الخاصة بها لم تكن طبيعية على الإطلاق.
مع هذه المناقشة حول علامات التمدد التي أشعلها ظهور جينر في يناير 2026 في حفل توزيع الجوائز مرة أخرى، أثبتت معرفة الجمهور بعلامات التمدد أنها بعيدة كل البعد عن الواقع. من سوء فهم الخطوط المرئية الواضحة على جسد جينر إلى إزالة الحالة الطبيعية من علامات التمدد، اعتبر المعلقون أن الجلد الملمس ليس سوى ما هو عليه في الواقع.
علامات التمدد طبيعية ويمكن أن تحدث لأي شخص
ببساطة، علامات التمدد هي ندوب. وهي تتطور عندما يضطر الجلد إلى التمدد بما يتجاوز طاقته. على الرغم من أن علامات التمدد غالبًا ما تُنسب إلى النساء فقط، إلا أن الحقيقة هي أن علامات التمدد يمكن أن تؤثر على أي شخص وكل شخص – بما في ذلك النساء والرجال والأطفال – ولجميع الأسباب. علامات التمدد هي استجابة الجسم الطبيعية للنمو. يمكن أن يكون هذا النمو نتيجة لنمو الثدي، أو زيادة الوزن، أو الحمل، أو حتى البلوغ.
علامات التمدد، إنها حقيقية جدًا لذلك 😭💖 pic.twitter.com/VFkJLQ8tgW
– كاكوراه (@emoancestral) 12 يناير 2026
كانت كايلي جينر صريحة بشأن هذه المشكلة أيضًا، حيث شاركت في قصتها على Instagram في أكتوبر 2019 أنها لا تزال تعاني من علامات التمدد من حمليها (عبر Vogue).
نظرًا لتصنيفها على أنها ندوب، لا يمكنك التخلص تمامًا من علامات التمدد بمجرد فقدان الوزن أو تصغير الثدي أو الولادة، ولكن يمكن تقليل شدتها من خلال علاجات معينة مثل تجديد سطح الجلد بالليزر، وتقشير الجلد، والإبر الدقيقة، وكريم الريتينول.
كان هناك انتقادات لكارداشيان، ولكن أيضا الثناء
بسبب تكبيرات جينر للثدي، استخدم البعض على وسائل التواصل الاجتماعي هذا كسبب لرفض الادعاءات بأن علامات التمدد لديها طبيعية. ومع ذلك، نظر إليها الآخرون كنموذج يحتذى به. “أخيرًا، أحببت الإنسان العادي بعد أن رأيت أن @KylieJenner لديها أيضًا علامات تمدد الثدي!” كتب مستخدم X على منصة التواصل الاجتماعي. ولم تكن وحدها، إذ رددت العديد من النساء ردوداً مماثلة على صور جينر من حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب. وعلق أحد الأشخاص قائلاً: “حتى أنها حصلت على علامات تمدد على المغفلون، واو”، بينما نشر مستخدم ثالث: “علامات التمدد، إنها حقيقية جدًا لذلك”.
لم تحقق صورها فقط الأفراد الذين يعانون من علامات التمدد، ولكن هذا النوع من الرؤية يخدم في الواقع كشكل إيجابي من التمثيل. غالبًا ما تروج وسائل الإعلام لمعايير الجسم غير المناسبة وغير القابلة للتحقيق والمستحيلة. رداً على ذلك، كان اختيار جينر للتباهي بعلامات التمدد، وليس إخفاءها، بمثابة تأثير على هذه الفقاعة من مُثُل الجسم الدائمة. هذا النوع من تنوع الجسم والبشرة هو شكل من أشكال التمثيل الذي يساعد على تقليل الشعور بالخجل تجاه شكل الشخص، والذي بدوره يساعد في الثقة ويفتح المحادثة، حتى في المجال الطبي، حول الأجسام البديلة.