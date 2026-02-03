ردود الفعل على فقدان الوزن بمقدار 300 رطل من جيلي رول تثبت أننا جميعًا نفتقد هذه النقطة

سرق المغني وكاتب الأغاني ومغني الراب جيلي رول (المولود جيسون ديفورد) الأضواء في حفل توزيع جوائز GRAMMY لعام 2026، حيث حصل على ثلاث جوائز لأفضل ألبوم ريفي معاصر، وأفضل أداء ثنائي/مجموعة ريفية، وأفضل أداء/أغنية موسيقية مسيحية معاصرة.

ومع ذلك، فقد كان فقدان جيلي رول لوزن 300 رطل هو ما جعل الناس يتحدثون طوال عطلة نهاية الأسبوع أثناء حضوره العديد من الأحداث التي سبقت حفل توزيع جوائز جرامي والتي سبقت عرض الجوائز الرئيسي. تراوحت ردود الفعل على اللياقة البدنية للمغني النحيل بشكل ملحوظ من الثناء إلى العار، حتى أن البعض شكك في استخدامه لأدوية إنقاص الوزن لتحقيق مثل هذا الفقدان الجذري للوزن وأشاروا إلى جميع مخاطر فقدان الوزن السريع. من المؤسف أن كل التعليقات غير المرغوب فيها المحيطة بخسارة جيلي رول للوزن تثبت شيئًا واحدًا فقط: نحن جميعًا نفتقد هذه النقطة. إنه سعيد بجسده، وينبغي أن يكون هذا هو الشيء الوحيد المهم.

منذ اللحظة التي بدأ فيها جيلي رول رحلة إنقاص الوزن لأول مرة في عام 2022، كان صريحًا للغاية وصريحًا، ولم يخجل أبدًا من مناقشة السبب الرئيسي الذي جعله يبدأ في محاولة إنقاص الوزن والتأثير الإيجابي الذي أحدثه ذلك على صحته العقلية ورفاهيته، مستشهدًا بالصلة بين الاكتئاب والوزن. “أنا أحب جسدي”، هذا ما أعلنه في فيلم وثائقي قصير عن صحة الرجل في يناير 2026، بالتزامن مع غلافه لعدد شتاء 2026 من المجلة الشهرية. “هذا شيء جديد تمامًا بالنسبة لي، لقد كنت مسجونًا في بدلة سمينة لمدة 30 عامًا تقريبًا.”