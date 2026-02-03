ردود الفعل على فقدان الوزن بمقدار 300 رطل من جيلي رول تثبت أننا جميعًا نفتقد هذه النقطة

سرق المغني وكاتب الأغاني ومغني الراب جيلي رول (المولود جيسون ديفورد) الأضواء في حفل توزيع جوائز GRAMMY لعام 2026، حيث حصل على ثلاث جوائز لأفضل ألبوم ريفي معاصر، وأفضل أداء ثنائي/مجموعة ريفية، وأفضل أداء/أغنية موسيقية مسيحية معاصرة.
ومع ذلك، فقد كان فقدان جيلي رول لوزن 300 رطل هو ما جعل الناس يتحدثون طوال عطلة نهاية الأسبوع أثناء حضوره العديد من الأحداث التي سبقت حفل توزيع جوائز جرامي والتي سبقت عرض الجوائز الرئيسي. تراوحت ردود الفعل على اللياقة البدنية للمغني النحيل بشكل ملحوظ من الثناء إلى العار، حتى أن البعض شكك في استخدامه لأدوية إنقاص الوزن لتحقيق مثل هذا الفقدان الجذري للوزن وأشاروا إلى جميع مخاطر فقدان الوزن السريع. من المؤسف أن كل التعليقات غير المرغوب فيها المحيطة بخسارة جيلي رول للوزن تثبت شيئًا واحدًا فقط: نحن جميعًا نفتقد هذه النقطة. إنه سعيد بجسده، وينبغي أن يكون هذا هو الشيء الوحيد المهم.
منذ اللحظة التي بدأ فيها جيلي رول رحلة إنقاص الوزن لأول مرة في عام 2022، كان صريحًا للغاية وصريحًا، ولم يخجل أبدًا من مناقشة السبب الرئيسي الذي جعله يبدأ في محاولة إنقاص الوزن والتأثير الإيجابي الذي أحدثه ذلك على صحته العقلية ورفاهيته، مستشهدًا بالصلة بين الاكتئاب والوزن. “أنا أحب جسدي”، هذا ما أعلنه في فيلم وثائقي قصير عن صحة الرجل في يناير 2026، بالتزامن مع غلافه لعدد شتاء 2026 من المجلة الشهرية. “هذا شيء جديد تمامًا بالنسبة لي، لقد كنت مسجونًا في بدلة سمينة لمدة 30 عامًا تقريبًا.”
مناقشة جسد شخص آخر ووزنه يمكن أن يكون لها عواقب غير مقصودة
على مر السنين، شهد عامة الناس بعضًا من التحولات الأكثر دراماتيكية لدى المشاهير في فقدان الوزن. ومع ذلك، يحذر العديد من الخبراء من أنه ليس من الجيد أبدًا التعليق على وزن شخص آخر، سواء كان شخصية عامة أم لا. وقالت الدكتورة ريبيكا بيرل، الأستاذة المشاركة في علم النفس السريري والصحي في جامعة فلوريدا، لشبكة CNN في يونيو 2025: “كان هناك سوء فهم منذ فترة طويلة… أنك إذا خجلت الناس بشأن وزنهم، فإن ذلك سيؤدي بهم إلى تناول كميات أقل أو تناول طعام صحي أكثر أو ممارسة المزيد من التمارين من أجل إنقاص الوزن”. ومع ذلك، وفقًا لبيرل، لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة. وأوضحت: “إنه في الواقع له تأثير معاكس”.
وفي الوقت نفسه، حذرت الدكتورة إليزابيث فاسينار، المديرة الطبية الإقليمية في مركز Eating Recovery Center، من أنه حتى التعليق ببراءة على وزن الشخص يمكن أن يكون له عواقب خطيرة وغير مقصودة، بما في ذلك جعل الشخص يعتقد أن مظهره الخارجي هو الشيء الوحيد الذي يهم. قالت لصحيفة USA Today في أبريل 2023: “هذه التعليقات حول كيف يكون جسدك مقبولًا أو غير مقبول، إنها تعزز مرة أخرى أنك لا تستحق أكثر من جسدك … وأن عليك أن تقدم نفسك بطريقة معينة للعالم ليجدك مقبولًا. إنها تعزز فقط هذا النوع من الفكرة السطحية التي تركز على الجسد والتي نعلم أنها مؤلمة للغاية وضارة لكل واحد منا، لأننا أكثر بكثير من هذه السفينة التي تحملنا”.