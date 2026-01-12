رد فعل أوليفيا كولبو المكون من كلمتين على فوز فريق 49ers المثير على النسور

كانت أوليفيا كولبو في السحابة التاسعة بعد مشاهدة زوجها، 49 لاعبًا يركض للخلف كريستيان ماكافري، وهو يسحب في جولتين لمساعدة سان فرانسيسكو في التغلب على النسور في مباراة الأحد البرية في فيلادلفيا.

شاركت عارضة ملابس السباحة Sports Illustrated صورة لطيفة لها وهي تتكئ لتقبيلها خلال لحظة جميلة في الممرات الخلفية لملعب لينكولن المالي بعد الفوز 23-19.

”أبعد من الفخر !!!!“ كتبت كولبو في قصتها على Instagram.

تم احتجاز ماكافري على مسافة 48 ياردة فقط على 15 عربة، لكنه انتهى بمسافة 66 ياردة على ستة مسكات.

تظهر لها صورة أخرى وهي تقف على الهامش مع زملائها من فريق WAGs البالغ عددهم 49 عامًا، وكريستين جوزكزيك، وكلير كيتل، وألي كندريكس.

“وهذا هو فوز نينرز !!!!!” وكتب كندريكس، الذي نشر الصورة في الأصل:

وفي مقطع فيديو على TikTok قبل المباراة، قالت كولبو إنها كانت “متوترة للغاية”، مضيفة أنها لم تنم.

وقالت: “إذا خسرنا هذه المباراة، فسنخرج من التصفيات، وإذا فزنا، فسنواصل التقدم، ومن المهم جدًا أن نفوز بهذا”.

وأوضحت كولبو أيضًا أنها كانت عاطفية لأنها كانت المرة الأولى التي تتركها هي وابنة ماكافري، كوليت، طوال الليل منذ ولادتها في يوليو.

كانت الفائزة السابقة بملكة جمال الكون ترتدي الجينز وتي شيرت ماكافري، لكن معطفها الفرو الذي يصل إلى الأرض هو الذي سرق الأضواء.

تحذير: لغة صريحة

بدأت مجموعات WAGs من فريق 49ers الحدث من جناح في Linc، كما يظهر في مقطع من السلسلة الرقمية الجديدة لـ Juszczyk وKittle، “Wife’d Up Mic’d Up”، والتي تتبع مغامراتهم في يوم اللعب.

يُظهر الفيديو النساء يهتفن ويقفزن لأعلى ولأسفل بعد أن قام فريق 49ers بضرب تذكرتهم إلى مباراة فاصلة على مستوى قسم NFC، حيث سيواجهون سياتل سي هوكس المصنف الأول يوم السبت.

تمكن فريق 49ers من تحقيق مفاجأة على الطريق في فيلي، حتى بعد خسارة فريق All-Pro الضيق جورج كيتل أمام وتر العرقوب الممزق في الربع الثاني.

وبحسب ما ورد تم تسليم كيتل زجاجة من التكيلا باترون بناءً على طلبه بينما كان يشاهد بقية المباراة في غرفة خلع الملابس.