رد فعل باتريك ماهومز المفاجئ على رومانسية ترافيس كيلس مع تايلور سويفت في فيلم وثائقي نيو تشيفز

تم الكشف عن رد فعل باتريك ماهومز المفاجئ لاكتشاف Travis Kelce من الرومانسية مع تايلور سويفت في فيلم وثائقي جديد.

في الحلقة الثالثة من Docuseries من ESPN “The Kingdom” ، لم يكن قورتربك في كانساس سيتي تشيفز ، 29 عامًا ، هو الشخص الوحيد الذي فوجئته أخبار علاقة كيلس مع الفائز بـ 14 مرة.

قبل ظهور Swift لأول مرة في صندوق VIP في ملعب Arrowhead في سبتمبر 2023 ، ناقش زملائه في فريق Kelce شعبه الجديد في الفترة التي سبقت مباراتهم ضد Chicago Bears.

قال كريس جونز ، المعالجة الدفاعية للرؤساء ، “أنت تعرف أن غرفة الخزانة كانت مثل ،” تايلور سويفت هنا. تايلور سويفت هنا. حقيقي؟ مع ترافيس؟ يا إلهي “.

“نحن مثل ، يا إلهي ، سحب ترافيس تايلور سويفت” ، أضاف.

كان ماهومز ، من جانبه ، على علم بالرومانسية كيلس أمام بقية الفريق.

“أخبرني (كيلس) خلال الأسبوع” ، قال بطل Super Bowl 3 مرات. “كنت واحداً من أولئك الذين أعجبني ،” لقد رأيت ذلك ، هل تعلم؟ لقد رأيت ذلك حتى أؤمن بذلك. “

في لعبة Game Footage المشتركة في Doc ، سمع Mahomes يتحدث إلى Kelce على الهامش حول المغني “القاسي الصيف” ، 35 عامًا.

“هذا هو أول شخص لاحظته. لم أر أي شخص آخر” ، قال ماهومز للنهاية الضيقة.

وقال خلال المستند المكون من ستة أجزاء: “لقد شعرت بالتأكيد بالضغط ويمكنك أن ترى أشخاصًا في الملعب ينجذبون نحو المكان الذي كانت فيه هناك”. “لكن في الوقت نفسه ، كان لدينا عمل للتعامل معه.”

في مقابلة ما بعد المباراة ، خاطب ماهومز حالة علاقة كيلس الجديدة في ذلك الوقت.

أخبر قورتربك المراسلين أنه لم يلتق مغني “أسبوعين” في ذلك الوقت ، مضيفًا: “إذا انتهى بها الأمر مع ترافيس ، فمن المحتمل أن ألتقي بها في مرحلة ما.”

في هذه الأثناء ، تباهى آندي ريد ، مدرب تشيفس ، بأنه كان يعرف سويفت لسنوات ، قبل أن يزعم أنه “قام بإعدادهم”.

“بحلول ذلك الوقت ، كنت أعلم أنهم سيخرجون. كنت أعرفها من قبله” ، شارك. “كان والدها من محبي النسور الكبير. كانت تقوم بحفل موسيقي في فيلادلفيا ، لذلك فعلنا اللقاء والتحية. أخبرت ترافيس ،” أنت تعرف ، أعرف مدربك “. وذهب ، “أوه لا”.

أشعل ظهور سويفت في ملعب أروهيد في سبتمبر عام 2023 جنونًا إعلاميًا – ويبدو أن غرفة خزانة Chiefs لم تكن مختلفة.

وقال ترينت ماكدوفي في زعماء الزعيم: “إن السوينيات شيء حقيقي. يمكن للجميع أن يشعروا به”.

وأضاف جوستين ريد سلامة تشيفز سلامة جاستن ريد: “قاعدة المعجبين تسير في الجنون”. “لقد نمت الرياضة بشكل كبير مع كونها جزءًا منها. إن اتحاد كرة القدم الأميركي يحبه هذا ، وأنا أعلم ذلك. لم يكن بإمكانك رسم صورة أفضل من أن يحدث هذا.”