رد فعل ريهانا على تساقط شعرها بعد الولادة هو الإجراء المنعش الذي نحتاجه

إن إبقائها حقيقية هو أفضل ما تفعله ريهانا. من إظهار بعض شعر الساق غير المحلوق على Instagram إلى امتلاك القليل من بطن الأم، غالبًا ما تتعقبها كصديقة بدلاً من المغنية. وبالتالي، ليس من المفاجئ أن تتحدث على الفور عن تساقط شعرها بعد الولادة، وهو مجرد واحد من الأشياء المدهشة التي تحدث لجسمك بعد الولادة.

في مقابلة مع Refinery29 (عبر Instagram)، أدارت ريهانا عينيها وهي تناقش تجربتها مع تساقط الشعر بعد الولادة مرتين. (لقد أنجبت مرة أخرى منذ ذلك الحين.) وبتعبير لا يمكن أن تفهمه إلا الأم، أكدت أن الطريقة التي بدأت بها فقدان شعرها “لم تكن مذكورة في الكتيب”.

كيف بالضبط تكشفت تساقط شعر ريهانا بعد الولادة؟ وبحسب النجمة، فإن تساقط شعرها “انتقل من هذه البقعة إلى تلك البقعة ثم إلى مكان آخر” بدلاً من أن يصبح خفيفاً دفعة واحدة. ونتيجة لذلك، بدأت تتخيل ما تفعله. أدى الحل البديل إلى مجموعة من الإطلالات المختلفة، بما في ذلك الضفائر والتجعيدات.