رد فعل ريهانا على تساقط شعرها بعد الولادة هو الإجراء المنعش الذي نحتاجه

إن إبقائها حقيقية هو أفضل ما تفعله ريهانا. من إظهار بعض شعر الساق غير المحلوق على Instagram إلى امتلاك القليل من بطن الأم، غالبًا ما تتعقبها كصديقة بدلاً من المغنية. وبالتالي، ليس من المفاجئ أن تتحدث على الفور عن تساقط شعرها بعد الولادة، وهو مجرد واحد من الأشياء المدهشة التي تحدث لجسمك بعد الولادة.
في مقابلة مع Refinery29 (عبر Instagram)، أدارت ريهانا عينيها وهي تناقش تجربتها مع تساقط الشعر بعد الولادة مرتين. (لقد أنجبت مرة أخرى منذ ذلك الحين.) وبتعبير لا يمكن أن تفهمه إلا الأم، أكدت أن الطريقة التي بدأت بها فقدان شعرها “لم تكن مذكورة في الكتيب”.
كيف بالضبط تكشفت تساقط شعر ريهانا بعد الولادة؟ وبحسب النجمة، فإن تساقط شعرها “انتقل من هذه البقعة إلى تلك البقعة ثم إلى مكان آخر” بدلاً من أن يصبح خفيفاً دفعة واحدة. ونتيجة لذلك، بدأت تتخيل ما تفعله. أدى الحل البديل إلى مجموعة من الإطلالات المختلفة، بما في ذلك الضفائر والتجعيدات.
جذور تساقط الشعر بعد الولادة
تلقت تعليقات ريهانا الكثير من الدعائم من المعجبين. قال أحدهم: “أنا أحب كم هي طبيعية ومترابطة”. واندفع آخر قائلاً: “إنها أصلية جدًا”. ومع ذلك، تأرجح العديد من المعلقين بين الحيرة بشأن سبب فقدانها لشعرها وعدم قدرتها على التواصل لأنهم لم يفقدوا شعرهم.
تساقط الشعر بعد الولادة (المعروف أيضًا باسم التساقط الكربي) هو حالة مؤقتة ترتبط عادةً بالأمهات الجدد. مع إعادة ضبط مستويات الهرمونات لدى المرأة (وخاصة هرمون الاستروجين)، فإنها قد تؤدي إلى تساقط الشعر الزائد. عادة ما يستمر تساقط الشعر بعد الولادة من ستة أشهر إلى سنة.
الحالة ليست صادمة من الزاوية العلمية بقدر ما هي من الزاوية الاجتماعية. ووصفت الممرضة الممارسة ميليسا ميسينبرج الأمر بأنه “طبيعي”، موضحة لبوفورت ميموريال أنه على الرغم من حدوثه المفاجئ، إلا أنه “جزء طبيعي من جسمك يعود إلى حالته قبل الحمل”. وجدت دراسة أجريت عام 2023 ونشرت في المجلة الدولية للأمراض الجلدية النسائية أن حوالي تسع من كل 10 نساء أبلغن عن تساقط الشعر في الأشهر التي أعقبت ولادة الطفل.
مشاهير آخرون يشاركون تجربة ريهانا بعد الولادة
حكاية ريهانا عن خفّة خصلات شعرها ليست غير شائعة. ومع ذلك، ليست الأمهات الجدد فقط هم من يتأثرون بالتساقط الكربي. هناك العديد من الأسباب الأخرى لهذه الحالة، بما في ذلك فرط نشاط الغدة الدرقية وقصورها، والإجهاد، والوجبات الغذائية التي تعاني من نقص البروتين. في حين أن الأمهات عادة ما يستعيدن خصلاتهن في غضون عام، فإن بعض الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من تساقط الشعر يلجأون إلى منتجات نمو الشعر الموضعية مثل المينوكسيديل أو المكملات الغذائية.
ريهانا ليست المشهورة الوحيدة التي كانت شفافة للغاية بشأن فقدان شعرها بعد تكوين أسرة. على سبيل المثال، قالت سلمى بلير لمجلة بيبول في عام 2011 إنها اضطرت إلى جمع الشعر من مصرفها بعد كل استحمام في الشهر الثالث تقريبًا بعد الولادة. وبالمثل، في عام 2022، قالت جيسيكا ألبا لـ Shape أنه لم يقم أحد بإعدادها لاحتمال وجود مشاكل متعلقة بالشعر كأم لأول مرة (عبر هي تعرف).
(اقرأي عن بعض المشاهير الذين تحدثوا بصراحة عن مشكلات الصحة العقلية بعد الولادة.)