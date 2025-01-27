رد فعل ساكون باركلي الفيروسي على مسيرة إيجلز ويل شيبلي الأولى في TD

لقد كان عرض Saquon Barkley في فيلادلفيا، ولكن في أعقاب الفوز الكبير في مباراة بطولة NFC، كان لاعبه الثالث هو الذي سرق العرض.

اندفع ويل شيبلي متجاوزًا دفاع القادة يوم الأحد في طريقه إلى اندفاعة بطول 57 ياردة كادت أن تنتهي في منطقة النهاية قبل أن يمسكه أحد المدافعين من الخلف.

مع الكرة على خط 2 ياردة، انطلق شيبلي إلى منطقة النهاية ليهبط للنقاط الأخيرة من فوز النسور 55-23 بينما ركض باركلي إلى الملعب للاحتفال.

كان باركلي من أوائل اللاعبين الذين هنأوا شيبلي على أول هبوط في مسيرته المهنية حيث ركضه النسور في حلق القادة، وسجل سبعة هبوط سريع.

سيطر باركلي على المباراة بمسافة 118 ياردة وثلاثة هبوط سريع، في حين أن لاعب الوسط جالين هيرتس حصل على ثلاث درجات من تلقاء نفسه.

وقال باركلي بعد الفوز: “أريد أن أتوجه بالتحية إلى ويل شيبلي”. “لقد جاء وأنهى الأمر بقوة. نتحدث في غرفة الركض الخلفية عن تقديم المسرحيات. … سوف يصعد بشكل كبير بالنسبة لنا.

نشاهد ويل شيبلي وهو يحصل على أول مسيرته المهنية TD 🥹 pic.twitter.com/3immmPtIyy – فيلادلفيا إيجلز (@ إيجلز) 26 يناير 2025

كان شيبلي نجمًا بعض الشيء في الربع الرابع بعد أن أصبح من الواضح أن القادة لا يتناسبون مع النسور.

علق مذيع فوكس توم برادي بفرح شديد على ركضه لمسافة 57 ياردة، مشيرًا إلى أن شيبلي كان ينظر إلى الخلف إلى الدفاع ليرى ما إذا كان أي شخص سيمسك به.

“إنه ينظر إلى الوراء قائلاً: هل سيمسك بي أحد؟” يا إلهي، لقد تعبت رجلي. دعني ألقي نظرة على لوحة النتائج، هناك أشخاص قادمون من الخلف. قال برادي وهو يضحك على البث: “اسمح لي بالتستر، يا إلهي، أنا متعب”.

وتابع برادي بالقول إنها كانت لحظة “رائعة” أن نرى شيبلي يحصل على بعض التألق في لعبة عنوان NFC.

أنهى شيبلي المباراة بأربع حملات لمسافة 77 ياردة وأول هبوط في مسيرته، بعد أن حصل سابقًا على 10 حملات لمسافة 32 ياردة عندما هزمت وحدة النسور الاحتياطية العمالقة في الأسبوع 18.

ومع ذلك، من الآمن أن نقول إن شيبلي لن يركض كثيرًا على الإطلاق في Super Bowl 2025، حيث سيقاتل النسور مرة أخرى الزعماء للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات.