رد فعل كام وارد على إصابة ويل ليفيس في نهاية الموسم تصبح فيروسية

رياضة
رد فعل كام وارد على إصابة ويل ليفيس في نهاية الموسم تصبح فيروسية

إن رد الفعل الأولي لكام وارد على زميله في فريق جبابرة سيؤدي قرار ليفيس بالخضوع لعملية جراحية في نهاية الموسم في نهاية الموسم ، رفع بعض الحواجب.

قال رقم 1 في المسودة الإجمالية الأولى بصراحة ، “لم يكن لدي رد فعل حقًا. أركز على CAM WARD.”

تم نشر مقطع من هذه الإجابة المختصرة على X ، حيث استدعى المستخدم جناح “لا يرحم” ويضيف أن “العديد من المعجبين يشعرون بالضيق بسبب عدم تعاطف وارد”.

حقق هذا المقطع السريع أكثر من 1.5 مليون مشاهدة ، ولكن كان لدى وارد الكثير ليقوله أكثر من ذلك-على الرغم من ذلك ، لم يشاهد حتى 100000 من المستخدمين مقطع كامل الطول.

قال وارد: “لقد فعل (فعل) ما هو الأفضل بالنسبة له ، لا يمكنك أن تغضب من شخص ما لفعل ما هو أفضل بالنسبة له”. “أتمنى له تعافيًا سريعًا ، آمل أن أراه في المبنى أكثر من ذلك بكثير.”

أصيب ليفيس بإصابة في الكتف في الموسم الماضي في الأسبوع الرابع ، لكنه استمر في اللعب في ثماني مباريات أخرى في الحملة.

على الرغم من ذلك ، ما زال الانزعاج متبقًا ، وقبل أن يبدأ معسكر التدريب هذا الأسبوع ، اتخذ ليفيس طريق الجراحة.

على الرغم من أن وارد كان مفضلاً ثقيلًا لتولي دور البداية ، إلا أنه كان من المفترض أن يكون له هو وليفيس منافسة على المكان قبل قرار الجراحة.

قبل اختيار وارد مع أفضل اختيار هذا العام ، اختار جبابرة ليفيس في عام 2023 مع الاختيار 33 الإجمالي.

وبطبيعة الحال ، مع وجود مساحة لاعب الوسط واحد فقط في تينيسي ، تم تثبيت الاثنين ضد بعضهما البعض في نظر الجمهور.

لكن وارد واصل في رده على الضغط وقلل من بعض التوتر.

وقال وارد: “لقد ساعدني في أوتاس ، فقط تعلم تثبيت كل شيء. إنه لاعب كرة قدم جيد”. “عندما يكون جاهزًا ، فهو بصحة جيدة ، سيكون لديه فرصة في هذا المجال.”

سيفتقد ليفيس موسم 2025 بأكمله ، ويضع نظره في عودة 2026.

ولكن مع وجود جبابرة في جناح ، قد لا ينتهي ليفيس مع الكثير من الدور في ولاية تينيسي بحلول الوقت الذي يعود فيه.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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