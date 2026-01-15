رد كايفون ثيبودو على سكيب بايليس بسبب ضربة جون هاربو

Kayvon Thibodeaux ليس هنا من أجل ظل Skip Bayless ‘Giants.

انضمت الشخصية الرياضية إلى جوقة مشجعي العمالقة الذين تفاعلوا مع أخبار تغيير الامتياز ليلة الأربعاء والتي من المتوقع أن يصبح جون هاربو المدرب الرئيسي التالي للفريق – وهي خطوة لا تجعل مؤيد رعاة البقر المعلن عن نفسه يهتز في حذائه.

“باعتباري أحد مشجعي رعاة البقر، فإن تدريب جون هاربو للعمالقة لا يخيفني. فهو ليس لديه لامار جاكسون أو راي لويس،” نشر بايليس عن عظماء رافينز على X.

أدخل ثيبودو، الذي رد على بايليس بقوله: “لا أحد يحاول سماع تلك الجملة الصوتية من مارتن لورانس في فيلم “الحياة” عام 1999.

Thibodeaux، أحد المتسرعين الذين اختارهم العمالقة في المركز الخامس بشكل عام في عام 2022، هي إحدى الألعاب الجديدة التي سيلعب بها Harbaugh القادم.

تم طرد Harbaugh الأسبوع الماضي من قبل فريق Ravens بعد 18 موسمًا وفوزًا واحدًا في Super Bowl، وبرز Harbaugh كأفضل مرشح تدريب في السوق، مع وجود العمالقة وFalcons وTitans من بين أولئك الذين يلاحقونهم.

زار منشأة العمالقة يوم الأربعاء وتناول العشاء لاحقًا في مطعم Elia’s Mediterranean في شرق روثرفورد مع GM Joe Schoen قبل أن يعود إلى منزله في بالتيمور.

قال تيم سالوروس، مالك إيليا، لمراسل The Post رايان دونليفي: “عندما دخل جو، كنت تعلم أن الصفقة ستنتهي”.

أفاد بول شوارتز من صحيفة The Post في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن كل الدلائل كانت تشير إلى اتحاد العمالقة مع Harbaugh، المكلف الآن بتغيير الامتياز الحائز على Super Bowl والذي حقق نتائج سيئة للغاية 7-27 في الموسمين الماضيين.

حتى مع وجود رائحة كريهة لهذا الموسم، العمالقة فعل تمكن من إنهاء العام بشكل جيد بفوزه في الأسبوع 18 على Bayless ‘Cowboys.