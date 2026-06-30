رد نوفاك ديوكوفيتش الوقور على عرض الزواج الذي تقدم به أحد المعجبين بعد فوزه ببطولة ويمبلدون

كان الحب يخيم على الأجواء خلال الجولة الأولى من بطولة ويمبلدون يوم الاثنين.

بعد فوز نوفاك ديوكوفيتش بالمجموعة الأولى من مباراته الافتتاحية ضد وو ييبينغ، تقدم أحد المشجعين في الملعب الرئيسي لخطبة صديقته.

لاحظ ديوكوفيتش هذه اللحظة الجميلة.

عند عودته إلى الملعب لخوض المجموعة الثانية، قام ديوكوفيتش بلفتة قلب تجاه الزوجين، ورفع إبهاميه وطلب مشاركتهما في حفل الزفاف.

وصاح ديوكوفيتش مبتسما: “أريد دعوة لحضور حفل الزفاف”.

أعاد الزوجان إبهامهما لأعلى، مبتهجين.

وانتهى ديوكوفيتش، المصنف السابع، بالفوز في تلك المباراة 6-4، 5-7، 6-4، 6-4 ليتأهل إلى الدور الثاني في نادي عموم إنجلترا.

إنه بطل ويمبلدون سبع مرات، وكان آخر لقب له قبل أربع سنوات في عام 2022.

ويحمل ديوكوفيتش (39 عاما) 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، وهو رقم قياسي بين اللاعبين الذكور.

إذا حصل على لقبه الخامس والعشرين في البطولات الأربع الكبرى قبل التقاعد، فإنه سيحمل الرقم القياسي لكل من الرجال والسيدات، متجاوزًا لقب مارغريت كورت البالغ عددها 24 لقبًا. ويعد ديوكوفيتش الآن واحدًا من أكبر اللاعبين المتبقين في الجولة، حيث بلغ 39 عامًا في مايو.

ديوكوفيتش هو أيضًا على بعد لقب واحد من بطولة ويمبلدون من معادلة روجر فيدرر لأكبر عدد من الرجال في التاريخ.

أصبح طريقه أكثر وضوحًا عما كان عليه في السنوات السابقة، منذ غياب بطل ويمبلدون مرتين كارلوس الكاراز عن الملاعب بسبب الإصابة في بطولة هذا العام.

وسيواجه ديوكوفيتش في الدور المقبل ستيفانوس تيتيباس في الدور الثاني يوم الأربعاء. إنه يتمتع بسجل مهيمن في المباراة 12-2 ضد تسيتسيباس.