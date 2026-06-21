رسائل عيد الأب ليبرون جيمس من أبناء بروني وبرايس

يصادف يوم 21 يونيو عيد الأب، وهو دائمًا يوم حميمي في عالم الرياضة.

نظرًا لأن العديد من أفضل الرياضيين في العالم هم أيضًا آباء، فمن الرائع دائمًا رؤية العائلات تأخذ الوقت الكافي لإظهار حب هؤلاء الرياضيين على وسائل التواصل الاجتماعي. وعندما يتعلق الأمر بالعائلات في عالم الرياضة، لا يوجد أحد تصدر عناوين الأخبار في السنوات الأخيرة أكثر من عائلة جيمس.

وذلك لأن ليبرون جيمس كان يلعب إلى جانب ابنه بروني في فريق ليكرز خلال المواسم القليلة الماضية. على الرغم من أن هذا قد حصل على قدر كبير من التغطية، إلا أنه لا يزال يبدو أن هذا العمل الفذ لم يتم التحدث عنه بشكل كافٍ، نظرًا لأنها المرة الأولى التي يلعب فيها أب في لعبة NBA مع ابنه.

وبروني ليس الابن الوحيد لليبرون الذي تألق في ملعب كرة السلة. ليبرون والطفل الأوسط لزوجته سافانا، برايس، موجود في قائمة جامعة أريزونا ويأمل في الحصول على وقت للعب كطالب في السنة الثانية في الموسم المقبل بعد الإلتحاق بالروضة في العام الماضي.

لقد قام ليبرون بعمل رائع في تربية أبنائه الثلاثة (بما في ذلك ابنته الصغرى زوري).

أظهر له أبناء ليبرون الحب في عيد الأب. قام بروني بنشر منشور على Instagram Story يظهر فيه هو وليبرون قبل مباراة ليكرز. وكانت القصة تحت عنوان “عيد أب سعيد !! ❤️❤️”.

اتخذ برايس طريقًا مختلفًا. لقد نشر صورة على Instagram Story لعائلة جيمس بأكملها أمام برج إيفل خلال أولمبياد باريس 2024. وكان المنشور تحت عنوان “♾️”.

بينما أظهر بروني وبرايس حبهما بطرق مختلفة، لا يزال من الرائع رؤيتهما يصرخان بصوت عالٍ لوالدهما في هذا اليوم المميز دائمًا.