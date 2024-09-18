رسالة تشجيعية من بيكر مايفيلد لبرايس يونج بعد إبعاده عن الملعب

أصبحت قصة لاعب الوسط في فريق بانثرز برايس يونج “بعيدة كل البعد عن الانتهاء” بعد إبعاده عن التشكيلة الأساسية يوم الاثنين في ظل بداية سيئة للموسم بنتيجة 0-2.

وهذا وفقا للاعب الوسط الحالي في فريق بوكانيرز بيكر مايفيلد، وهو اختيار أول سابق مثل يونج والذي مر بمواسم صعبة في وقت مبكر من فترة وجوده في دوري كرة القدم الأميركي – والتي تضمنت فترة في كارولينا – قبل أن يستمتع بنهضة مهنية في تامبا باي.

وقال مايفيلد للصحفيين يوم الأربعاء: “المركز الذي يلعب فيه لاعب الوسط صعب، خاصة بالنسبة للاعبين الشباب عندما لا تكون محاطًا بالقطع، ولا تُمنح الفرصة لتحقيق النجاح، وبالتالي، في كثير من الأحيان، قد يتمتع اللاعبون بالموهبة، وقد يتمتعون بالعقول، لكنهم لا يتمتعون بالفرصة أو الملاءمة المناسبة”.

“أعني أنني أجلس هنا الآن في وضع أفضل من الأماكن الأخرى التي كنت فيها، وهذا ليس بهدف التقليل من شأن الفرق الأخرى، لكن الأمر يتعلق بالأجزاء المحيطة بك، المدربين. بالنسبة لبرايس، أستطيع أن أتعاطف مع هذا، العثور على هذا الإيمان بداخلك مرة أخرى، وسيفهم الأمر. قصته بعيدة كل البعد عن الانتهاء.”

تم تداول مايفيلد، الذي تم اختياره رقم 1 بشكل عام من قبل براونز في عام 2018، إلى كارولينا في صيف عام 2022 بعد أن حصل كليفلاند على بديله في ديشون واتسون في وقت سابق من هذا العام.

وانضم إلى سام دارنولد، لاعب جيت السابق، وهو زميل له في الجولة الأولى، والذي يلعب الآن بشكل جيد مع الفايكنج، ولعب في سبع مباريات لصالح فريق بانثرز.

تم إطلاق سراح مايفيلد في أواخر عام 2022 ولعب خمس مباريات مع فريق رامز قبل التوقيع مع فريق بوكانيرز في وكالة حرة في مارس الماضي.

بعد قيادته لفريق بوكانيرز إلى رقم قياسي في الموسم العادي 9-8 ومسيرة مفاجئة في مرحلة ما بعد الموسم، حصل مايفيلد على عقد لمدة ثلاث سنوات بقيمة 100 مليون دولار في الربيع.

بدأ هو وفريقه Bucs بداية قوية بنتيجة 2-0 بينما ظل منافسهم في NFC South Panthers بلا فوز بعد خسارتين ساحقتين متتاليتين.

أكد مدرب فريق بانثرز ديف كاناليس يوم الاثنين أن يونج، الذي تم اختياره رقم 1 في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي العام الماضي، سيرتدي الآن لقب لاعب الوسط الثاني خلف المخضرم آندي دالتون.

“لقد حدث هذا بعد أن شاهدت الفيلم، ونظرت إليه، وفكرت فيه، وبدأت العمل على التحدث إلى اللاعبين الذين نتخذ القرارات معهم. بالتأكيد هناك العديد من الأطراف المشاركة هناك”، قال كاناليس، الذي عمل مع مايفيلد قبل موسم كمنسق هجومي لفريق بوكانيرز.

“في النهاية، يقع هذا على عاتقي، ومسؤوليتي الأولى هي مساعدة فريق بانثرز على الفوز. لذا، أعتقد أن هذه الخطوة تمنحنا أفضل فرصة لتحقيق ذلك هذا الأسبوع”.

وقال جوردان شولتز، المطلع على شؤون الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية، إن يونغ والمقربين منه “صدموا بشدة” من هذا القرار، في حين انتقدت شخصيات رياضية بارزة فريق بانثرز بسبب هذه الخطوة، بما في ذلك ليبرون جيمس.

يمتلك يونج سجلاً بلغ 2-16 على مدار الموسم في كارولينا، حيث أكمل 70.9 بالمائة من تمريراته لمسافة 3122 ياردة و11 هبوطًا و13 اعتراضًا.