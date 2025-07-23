رسالة Ozzy Osbourne للجماهير في حفله النهائي أصبحت أكثر مأساوية الآن

Ozzy Osbourne ، شخصية مثيرة للجدل ، نجم موسيقى الروك ينفصل عن طريق شاق للغاية وهو مجند مرتين في قاعة مشاهير موسيقى الروك آند رول المثيرة للجدل ، تم اختراعه فعليًا وشوقت بالتأكيد. بصفته الرجل الأمامي لـ Black Sabbath في سبعينيات القرن العشرين ومع مهنة منفردة في الثمانينيات من القرن الماضي ، فإن “Prince of Darkness” ، الذي كان لديه واحدة من أكثر الأصوات تميزًا وتهديدًا في تاريخ الموسيقى ، جلبت The Crazy Train ، و “Bark” ، و “Bark”. تقريبا معروف جيدًا بالعديد من الأعمال المثيرة المجنونة التي سحبها ، استمتع أوزبورن بمحور غير محتمل إلى رجل عائلي دافئ وغامض مع فيلم “The Osbournes” ، وهو مسلسل واقع MTV الذي يضم أحلك روك وأطفاله وأطفاله.
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من الواضح أن أوسبورن لم تكن خائفة أبدًا من الخوض في أعماق الأراضي العاطفية ، وأصبحت الأمور حزينة وحزنًا إلى حد كبير للأسطورة في 2020s. بعد الحفاظ على انخفاض خطير في عام 2019 وتلقي تشخيص حالة عصبية تدريجية لمرض باركنسون في عام 2020 ، توقف أوسبورن تقريبًا عن أداء حية ، والاستشهاد بألم الأعصاب ، وخدر ، وصعوبة المشي. في عام 2025 ، أعلن Black Sabbath أن التشكيلة الأصلية ستجمع شملها مرة أخرى لما قد يصل إلى حفل أوزبورن النهائي. هذا العرض ، “العودة إلى البداية” ، سقط في يوليو 2025 في استاد فيلا بارك لكرة القدم في برمنغهام ، إنجلترا. إن آخر كلام من أوزبورن من المسرح سيثبت بشكل خاص حلو ومر ، في ضوء الأحداث اللاحقة.
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كان حفل أوزكي أوزبورن النهائي احتفالًا بالمعادن الثقيلة وتأثيره عليها
تشكلت Black Sabbath في برمنغهام في عام 1969 ، وهكذا كان موقعًا مناسبًا للحفل النهائي لأوزي أوزبورن ، المخطط له باعتباره أزعج وداعه حتى قبل وفاته بعد أسابيع فقط. احتفل حفل “العودة إلى البداية” التي تم تسميتها إلى الحنين إلى أول مرة في أوزبورن للعب مسقط رأسه منذ عقدين من الزمن ، وأداء نادر للغاية من قبل تشكيلة السبت الأسود الأصلي المكون من أربعة أعضاء ، والتي أضافت فقط إلى المشاعر والعواطف الساحقة المعروضة.
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في حين أن أوسبورن سيكون بالتأكيد في عناوين العنوان ، وبالتالي فاعلي في عرض 5 يوليو 2025 وداع في فيلا بارك ، سواء بالنسبة إلى Black Sabbath ككيان ، وبصفته أغنيته البجعة للموسيقى ، فقد بدأ أيضًا الحفل الموسيقي الذي يستمر في مهرجان المعادن الثقيلة. “دع الجنون يبدأ!” صرخت أوزبورن من عرش المسرح المصنوع خصيصًا ، مغطاة بالخفافيش ، والجماجم ، وغيرها من الصور المهددة (لكل حجر رولينج). بعد ذلك ، أخذت أبرز سلسلة من الصخور الصخرية والفرق المعدنية الثقيلة المسرح لمجموعات مدتها 30 دقيقة ، وكلها تأثرت وتقدير أوزبورن ، بما في ذلك الماستودون ، الجمرة الخبيثة ، أليس في سلاسل ، بانتيرا ، سلايير ، البنادق ن ‘الورود ، والمعادلة.
كانت كلمات Ozzy Osbourne في المرحلة الأخيرة حلوة وجدية وقذرة
كانت الفتحتين الأخيرتين على “العودة إلى البداية” كل شيء عن Ozzy Osbourne. غير قادر على المشي ، احتل أوزبورن المسرح في عرش عملاق مزين بالصور المظلمة ، يليق بوضعه باعتباره المورد الأكثر شهرة للروش الشيطاني. بصوت عالٍ ، ظل أوزبورن غير مضطرب بسبب المرض أو الإصابة ، حيث كان يتخلى عن مجموعة من خمس أغنيات من بعض أكبر أغانيه الفردية ، بما في ذلك “السيد كراولي” و “ماما أنا أعود إلى المنزل” و “حل الانتحار” و “القطار المجنون”.
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بعد مجموعة Ozzy الفردية النهائية ، فقد حان الوقت لتشكيلة السبت الأسود في العصر الكلاسيكي للعب معًا مرة أخرى. إلى جانب Tony Iommi و Geezer Butler و Bill Ward ، قام Osbourne بتوزيع قائمة على كلاسيكيات تلك الفرقة الكلاسيكية التي تعود إلى حقبة السبعينيات ، بما في ذلك “War Pigs” و “Nib و” Iron Man “و” Paranoid “. قبل إطلاق المجموعة في “Paranoid” ، حصلت أوسبورن على الحشد أكثر من ذلك ، مما أدى إلى تحريض الحماس والإثارة. “اذهب إلى الجنون ، إنها الأغنية الأخيرة” ، أعلن. لكن البيان النهائي لأوسبورن لمعجبيه ، وإلى العالم ، كما يبدو ، تم تسليمه في شكل مكتوب على الشاشات العملاقة في الملعب. مزيج من مزيج أوزبورن الفريد من المشاعر القلبية والألفاظ النابية ، قرأ (وفقا للمرآة) ، “شكرا لك على كل شيء ، يا رفاق رائع. برمنغهام إلى الأبد.”
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بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوعين بعد حفل “العودة إلى البداية” ، ستؤثر القضايا الصحية المزمنة على أوزبورن. توفي Ozzy في 22 يوليو 2025 عن عمر يناهز 76 عامًا.