رسالة Ozzy Osbourne للجماهير في حفله النهائي أصبحت أكثر مأساوية الآن

Ozzy Osbourne ، شخصية مثيرة للجدل ، نجم موسيقى الروك ينفصل عن طريق شاق للغاية وهو مجند مرتين في قاعة مشاهير موسيقى الروك آند رول المثيرة للجدل ، تم اختراعه فعليًا وشوقت بالتأكيد. بصفته الرجل الأمامي لـ Black Sabbath في سبعينيات القرن العشرين ومع مهنة منفردة في الثمانينيات من القرن الماضي ، فإن “Prince of Darkness” ، الذي كان لديه واحدة من أكثر الأصوات تميزًا وتهديدًا في تاريخ الموسيقى ، جلبت The Crazy Train ، و “Bark” ، و “Bark”. تقريبا معروف جيدًا بالعديد من الأعمال المثيرة المجنونة التي سحبها ، استمتع أوزبورن بمحور غير محتمل إلى رجل عائلي دافئ وغامض مع فيلم “The Osbournes” ، وهو مسلسل واقع MTV الذي يضم أحلك روك وأطفاله وأطفاله.

إعلان

من الواضح أن أوسبورن لم تكن خائفة أبدًا من الخوض في أعماق الأراضي العاطفية ، وأصبحت الأمور حزينة وحزنًا إلى حد كبير للأسطورة في 2020s. بعد الحفاظ على انخفاض خطير في عام 2019 وتلقي تشخيص حالة عصبية تدريجية لمرض باركنسون في عام 2020 ، توقف أوسبورن تقريبًا عن أداء حية ، والاستشهاد بألم الأعصاب ، وخدر ، وصعوبة المشي. في عام 2025 ، أعلن Black Sabbath أن التشكيلة الأصلية ستجمع شملها مرة أخرى لما قد يصل إلى حفل أوزبورن النهائي. هذا العرض ، “العودة إلى البداية” ، سقط في يوليو 2025 في استاد فيلا بارك لكرة القدم في برمنغهام ، إنجلترا. إن آخر كلام من أوزبورن من المسرح سيثبت بشكل خاص حلو ومر ، في ضوء الأحداث اللاحقة.

إعلان