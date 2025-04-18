رسم تأثير terrazzo لتوفير المال على بلاط الحمام الخاص بك

يختار الكثير من الناس بلاط الأرضيات terrazzo لتصميمهم الأنيق وخيارات التخصيص التي لا نهاية لها على ما يبدو. تم تصنيع بلاط Terrazzo من رقائق الرخام أو الكوارتز أو الزجاج أو غيرها من المواد الموجودة في الأسمنت أو الراتنج. هذه البلاط هي خيار شائع لأولئك الذين يبحثون عن مظهر أنيق ومصقول لحماماتهم. لسوء الحظ ، يتم تأجيل الكثير منهم بمجرد أن يدركوا مقدار تكاليف الأرضيات Terrazzo. يمكن أن تكون هذه المادة استثمارًا ضخمًا ، حيث يأتي في أي مكان من 10.82 دولار للقدم المربع إلى 34.89 دولارًا للقدم المربع ، ولا تشمل هذه المبالغ تكلفة إزالة البلاط الجديدة وتركيبها. هناك طريقة للحصول على تأثير terrazzo على بلاط الأرضيات الحالية مقابل أموال أقل بكثير. كل ما تحتاجه لترقية أرضية الحمام DIY هذه هو لوازم الطلاء ، والطلاء ، والطلاء ، والبطاطا الزخرفية ، والمعطف الصافي ، ومضاف الطلاء المقاوم للانزلاق.
هذه طريقة سهلة لرفع مظهر حمامك دون إنفاق الكثير من المال – يجب أن تصل التكلفة الإجمالية للمواد إلى أقل من 60 دولارًا مع بعض التسوق الذكي. إن رسم تأثير terrazzo على أرضية البلاط الخاصة بك يوفر لك أيضًا من الاضطرار إلى إزالة البلاط القديم والقيام بأعمال الجص. إنه أسرع من التثبيت الكامل ، والوقت الإضافي الوحيد الذي يجب أن تضعه فيه هو انتظار الجفاف التمهيدي والطلاء والمعطف الصافي. أضف في حقيقة أن هذا DIY يمكن تخصيصه تمامًا للتوافق مع ذوقك والديكور الحالي ، ولديك ترقية الحمام المثالية.
كيف ترسم أرضية حمام Terrazzo الخاصة بك
لبدء هذا المشروع ، قم بإزالة أي أجزاء من السيليكون من حواف البلاط وفرك الطابق بالكامل. بعد ذلك ، شطف الأرض وتجفيفها وتطبيق شريط الرسام حول الحواف. بعد ذلك ، قم بتطبيق طبقة من التمهيدي على الأرضية باستخدام أسطوانة الطلاء والسماح لها بالتجفيف بين ست و 48 ساعة. عندما يكون التمهيدي جاهزًا ، قم بتطبيق طبقة من الطلاء على الأرضية واتركها تجف تمامًا. هذا عادة ما يستغرق ما بين ست وثماني ساعات.
عندما يكون المعطف الأساسي للطلاء جافًا ، فقد حان الوقت لمعطف ثانٍ. بدلاً من استخدام السكتات الدماغية الواسعة لتطبيق طبقة الطلاء الثانية ، سيتم تطبيقه على حدة على حدة ، وسوف ترش على الفور رقائقك الزخرفية في الطلاء الرطب. يجب أن تنتشر الرقائق باليد للمساعدة في ضمان توزيعها. ثم ، اسمح للطلاء أن يجف لمدة ست إلى ثماني ساعات أخرى. عندما يكون الطلاء جافًا ، قم بخلط المضافة المقاومة للانزلاق في المعطف الصافي وقم بتطبيقه بالتساوي على الطابق بالكامل. إذا لاحظت الأماكن التي يجب إضافة المزيد من الرقائق الملونة ، فافعل ذلك الآن. بعد بضع ساعات ، قم بتطبيق طبقة ثانية من الخليط ورش بعض المسحوق المقاوم للانزلاق بخفة على الطابق بأكمله. اسمح لي أن يجف أرضية Terrazzo الجديدة لمدة 24 ساعة قبل المشي عليها و 72 ساعة قبل وضع الأثاث عليه.
تخصيص terrazzo ودمجه طوال الوقت
أسهل طريقة لتخصيص هذا المشروع هي تبديل لوحة الألوان. تتوفر رقائق Terrazzo بألوان مختلفة ، من مزيج من الأشكال الرمادية إلى اللون الأحمر النابض بالحياة. من الممكن أيضًا أن تصنع بنفسك. يتم ذلك عن طريق خلط jesmonite والراتنج والأصباغ ، ونشره على سطح مستو ، في انتظار أن تجف المكونات ، وكسر المنتج إلى قطع. يمكنك أيضًا صنع رقائق Terrazzo مع الطلاء فقط. للقيام بذلك ، انشر طبقة من الطلاء على ورق البرشمان واتركه يجف لمدة 24 إلى 48 ساعة. بمجرد أن تكون جافًا ، تنهار الورقة في رقائق صغيرة. هذا رائع لمطابقة أرضية terrazzo مع لون الحمام في الحمام. قد تكون أيضًا استراتيجيًا في اختيار الطلاء الخاص بك واختيار لون الطلاء الذي يجعل حمامك يبدو أكبر.
هناك طريقة أخرى ممتعة لتخصيص حمامك وهي إعادة العداد مع الانتهاء من terrazzo فو. يتم ذلك باستخدام طريقة مماثلة للأرضية ، لكنك ستنتهي مع طبقة من الايبوكسي. إذا كان لديك كل من أرضية terrazzo والعداد أكثر من اللازم بالنسبة لك ، فيمكنك ببساطة إضافة لمسة نهائية terrazzo إلى أصحاب ورق التواليت الخاص بك فقط للمساعدة في جعل حمامك يبدو أكثر تماسكًا. هناك فكرة أخرى لإضافة لمسة من الملمس حول حمامك دون أن تتغلب العين على طلاء البلاط terrazzo للحد من دش البلاط أو الحائط. لهذا ، سوف تستخدم نفس الطريقة المستخدمة لتغطية الأرضية.