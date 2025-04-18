رسم تأثير terrazzo لتوفير المال على بلاط الحمام الخاص بك

يختار الكثير من الناس بلاط الأرضيات terrazzo لتصميمهم الأنيق وخيارات التخصيص التي لا نهاية لها على ما يبدو. تم تصنيع بلاط Terrazzo من رقائق الرخام أو الكوارتز أو الزجاج أو غيرها من المواد الموجودة في الأسمنت أو الراتنج. هذه البلاط هي خيار شائع لأولئك الذين يبحثون عن مظهر أنيق ومصقول لحماماتهم. لسوء الحظ ، يتم تأجيل الكثير منهم بمجرد أن يدركوا مقدار تكاليف الأرضيات Terrazzo. يمكن أن تكون هذه المادة استثمارًا ضخمًا ، حيث يأتي في أي مكان من 10.82 دولار للقدم المربع إلى 34.89 دولارًا للقدم المربع ، ولا تشمل هذه المبالغ تكلفة إزالة البلاط الجديدة وتركيبها. هناك طريقة للحصول على تأثير terrazzo على بلاط الأرضيات الحالية مقابل أموال أقل بكثير. كل ما تحتاجه لترقية أرضية الحمام DIY هذه هو لوازم الطلاء ، والطلاء ، والطلاء ، والبطاطا الزخرفية ، والمعطف الصافي ، ومضاف الطلاء المقاوم للانزلاق.

هذه طريقة سهلة لرفع مظهر حمامك دون إنفاق الكثير من المال – يجب أن تصل التكلفة الإجمالية للمواد إلى أقل من 60 دولارًا مع بعض التسوق الذكي. إن رسم تأثير terrazzo على أرضية البلاط الخاصة بك يوفر لك أيضًا من الاضطرار إلى إزالة البلاط القديم والقيام بأعمال الجص. إنه أسرع من التثبيت الكامل ، والوقت الإضافي الوحيد الذي يجب أن تضعه فيه هو انتظار الجفاف التمهيدي والطلاء والمعطف الصافي. أضف في حقيقة أن هذا DIY يمكن تخصيصه تمامًا للتوافق مع ذوقك والديكور الحالي ، ولديك ترقية الحمام المثالية.