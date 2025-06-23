رصد جو بورو في مدينة نيويورك مع طراز أوليفيا بونتون بينما تطير شائعات المواعدة

تواصل لاعب فريق بنغلس جو بورو ونموذج أوليفيا بونتون إثارة شائعات بأنهم يعودون بعد رصدهم في نيويورك في نهاية هذا الأسبوع.

كان Burrow و Ponton ، اللذان كانا موضوع الرومانسية منذ ديسمبر الماضي ، في وقت متأخر من الليل يوم الجمعة ، حيث شوهدوا يدخلان مبنى سكني في حوالي الساعة 3 صباحًا في الصور التي حصلت عليها المنشور.

ضرب الزوج عدة نقاط ساخنة مختلفة وتم إرفاقها في الورك طوال الليل ، وفقًا لما ذكرته TMZ Sports.

كان Burrow في Town For Fanatics Fest ، حيث ظهر اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا على لوحة وتنافس في ألعاب المتعصبين-وذهب فيروسي لمحاولاته التي تم إجراؤها على MLB.

بونتون ، 23 عامًا ، التي تعيش في نيويورك ، كانت أيضًا مع لاعبة جمباز LSU السابقة أوليفيا دون وشقيقتها جولز دون ، كما رأينا في لقطة أخرى.

كلا من Dunne و Ponton هما نماذج سباحة رياضية مصورة – و Dunne صديق مع Burrow ، الذي فاز بجائزة Heisman Trophy 2019 أثناء اللعب مع النمور.

في الشهر الماضي ، صنع بونتون وبورو موجات على وسائل التواصل الاجتماعي عندما تم رصدهما في نفس الدائرة في ميامي لسباق الفورمولا 1.

تم ربط فريق Pro Bowler مرتين ونموذج فيكتوريا سيكريت لأول مرة عندما أبلغت بونتون عن عملية سطو في منزل بورو في أوهايو في ديسمبر الماضي ، وبحسب ما ورد حددت نفسها كواحدة من موظفي بورو.

لم يصب أحد ، ولكن تم نقل المنزل ، وفقًا لتقرير قدمه مكتب مقاطعة هاميلتون شريف.

كان الاقتحام جزءًا من سلسلة من عمليات السطو التي تستهدف الرياضيين البارزين ، بما في ذلك نجوم Chiefs Patrick Mahomes و Travis Kelce.