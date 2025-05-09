رصد نمر وودز في البيت الأبيض بعد أن تكشف علاقة فانيسا ترامب

قام Tiger Woods برحلة إلى عاصمة البلاد هذا الأسبوع ، بعد ما يقرب من شهرين من إعلانه هو وفانيسا ترامب ، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب ، علاقتهما.

في صورة شاركها الخميس من قبل السناتور الأمريكي جيم بانكس من إنديانا ، يمكن رؤية البطل الرئيسي 15 مرة وهو يبتسم داخل 1600 شارع بنسلفانيا مع المخضرم.

“التقى Tigerwoods في البيت الأبيض اليوم!” كتب بانكس ، 45 عامًا ، إلى جانب SNAP على X ، مضيفًا الرموز التعبيرية من العلم الأمريكي والأخضر في الغولف.

زار وودز البالغ من العمر 49 عامًا ، والذي يتعافى حاليًا من إصابة أخيل التي أصيبت بها في وقت سابق من هذا العام ، البيت الأبيض في فبراير كجزء من اجتماع لمناقشة خلاف الجولف الجريلي المستمر.

بعد شهر من هذا التجمع ، انتقل وودز إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتأكيد علاقته بفانيسا ، التي كانت متزوجة سابقًا من ابن ترامب الأكبر ، دونالد ترامب جونيور.

“الحب في الهواء والحياة أفضل معك بجانبي! نتطلع إلى رحلتنا عبر الحياة معًا. في هذا الوقت ، سنقدر الخصوصية لجميع القربين من قلوبنا” ، قام وودز بتعليق صورتين مريحتين للزوجين في 23 مارس.

شارك وودز الرسائل بعد أيام من كشف المنشور عن حبه الجديد.

وقال مصدر في 13 مارس: “لديهم الكثير من القواسم المشتركة. لقد اعتادوا على التدقيق العام. كلاهما يعرفان كيفية الحفاظ على حياتهما الخاصة. إنهما كلاهما والدين”.

وودز هو أبي لابنته سام ، 17 عامًا ، وابنه تشارلي ، 16 عامًا ، الذي يشاركه مع زوجته السابقة إلين نورديجرين.

تزوجوا في عام 2004 لكنهم طلقوا في عام 2010 بعد فضيحة الغش المتفجرة في PGA Tour.

لقد تحركت وودز و Nordegren إلى الأمام وتبقى أصدقاء.

كانت فانيسا ، 47 عامًا ، متزوجة من دونالد جونيور ، أيضًا 47 ، من 2005-18. لديهم خمسة أطفال.

أعطى الرئيس ترامب علاقة وودز بفانيسا ختم موافقته.

وقال في مارس: “أنا سعيد جدًا لكليهما (منهم). فقط دعهم يكونا سعداء”.