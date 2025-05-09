رصد نمر وودز في البيت الأبيض بعد أن تكشف علاقة فانيسا ترامب

رياضة
رصد نمر وودز في البيت الأبيض بعد أن تكشف علاقة فانيسا ترامب

قام Tiger Woods برحلة إلى عاصمة البلاد هذا الأسبوع ، بعد ما يقرب من شهرين من إعلانه هو وفانيسا ترامب ، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب ، علاقتهما.

في صورة شاركها الخميس من قبل السناتور الأمريكي جيم بانكس من إنديانا ، يمكن رؤية البطل الرئيسي 15 مرة وهو يبتسم داخل 1600 شارع بنسلفانيا مع المخضرم.

“التقى Tigerwoods في البيت الأبيض اليوم!” كتب بانكس ، 45 عامًا ، إلى جانب SNAP على X ، مضيفًا الرموز التعبيرية من العلم الأمريكي والأخضر في الغولف.

زار وودز البالغ من العمر 49 عامًا ، والذي يتعافى حاليًا من إصابة أخيل التي أصيبت بها في وقت سابق من هذا العام ، البيت الأبيض في فبراير كجزء من اجتماع لمناقشة خلاف الجولف الجريلي المستمر.

بعد شهر من هذا التجمع ، انتقل وودز إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتأكيد علاقته بفانيسا ، التي كانت متزوجة سابقًا من ابن ترامب الأكبر ، دونالد ترامب جونيور.

“الحب في الهواء والحياة أفضل معك بجانبي! نتطلع إلى رحلتنا عبر الحياة معًا. في هذا الوقت ، سنقدر الخصوصية لجميع القربين من قلوبنا” ، قام وودز بتعليق صورتين مريحتين للزوجين في 23 مارس.

شارك وودز الرسائل بعد أيام من كشف المنشور عن حبه الجديد.

وقال مصدر في 13 مارس: “لديهم الكثير من القواسم المشتركة. لقد اعتادوا على التدقيق العام. كلاهما يعرفان كيفية الحفاظ على حياتهما الخاصة. إنهما كلاهما والدين”.

وودز هو أبي لابنته سام ، 17 عامًا ، وابنه تشارلي ، 16 عامًا ، الذي يشاركه مع زوجته السابقة إلين نورديجرين.

تزوجوا في عام 2004 لكنهم طلقوا في عام 2010 بعد فضيحة الغش المتفجرة في PGA Tour.

لقد تحركت وودز و Nordegren إلى الأمام وتبقى أصدقاء.

كانت فانيسا ، 47 عامًا ، متزوجة من دونالد جونيور ، أيضًا 47 ، من 2005-18. لديهم خمسة أطفال.

أعطى الرئيس ترامب علاقة وودز بفانيسا ختم موافقته.

وقال في مارس: “أنا سعيد جدًا لكليهما (منهم). فقط دعهم يكونا سعداء”.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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