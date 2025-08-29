رعاة البقر لديهم مدافع في كيرك هيربستريت بعد تجارة ميكا بارسونز

يعرف Kirk Herbsstreit أنه نهج مختلف لتحليل تجارة Micah Parsons المذهلة.

يدرك محلل كرة القدم في كلية ESPN و Amazon Prime “الخميس ليلة كرة القدم” أنه يمكن اعتباره بمثابة أمر مجنون.

لكن Herbsstreit دعمت رعاة البقر لصنع التجارة وإرسال بارسونز-أحد المتسابقين في الممرات في اتحاد كرة القدم الأميركي الذي يبلغ من العمر 26 عامًا فقط-إلى باكرز يوم الخميس في مقابل اختيارين في الجولة الأولى والمعالجة الدفاعية كيني كلارك ، وهي خطوة زلزالية تميزت أيضًا بتسليم غرين باي بارسونز لمدة أربع سنوات ، و 188 مليون دولار.

وقال Herbsstreit يوم الجمعة خلال شريحة “الحصول على” على ESPN: “إذا كانوا منافسين حقيقيين ، ليس فقط في قسمهم ، ولكن NFC ، يجب أن يتحسنوا بشكل دفاعي”. “الآن تقول ،” كيف تتحسن من خلال فقدان ميكا بارسونز؟ ” أعتقد أنك تنظر فقط إلى ذلك جسديًا ما يفعله ، لكن ماذا يفعل وراء الكواليس لثقافة من هم دالاس كاوبويز؟

“بالنسبة إلى دالاس غير مستعد لتوقيعه ، يجب أن يكون من المهم بما يكفي أن نقول ،” مهلا ، دعنا نتخلص من هذا الرجل على الرغم من أنه لاعب رائع ، ودعونا نحاول بناء هذا الشيء مثل المحرك الصغير الذي يمكن ، من نوع ما من الولايات المتحدة. ” وأنا أعلم أن هذا يبدو مجنونًا ، لكنني أحيي دالاس في السماح له بالرحيل ومحاولة بناء ثقافة الفريق بدلاً من الفرد.

حتى مع عودة الكثير من القطع الرئيسية-وخاصةً في الهجوم-، فقد تم رعاة رعاة البقر في أعقاب رقم قياسي مخيب للآمال من 7 إلى 10 العام الماضي وجلبوا براين شوتنهايمر كمدرب رئيسي جديد له.

ولكن بالنسبة لمعظم المواسم الخارجية ، وخاصة مع بدء معسكر التدريب ، طغت كل شيء في دالاس من قبل ملحمة عقد بارسونز.

أراد Star Edge Rusher ، الذي جمع 52.5 كيسًا على مدار الأربعة مواسمه الأولى ، عقدًا جديدًا ، وتلا ذلك.

طلب بارسونز التجارة في 1 أغسطس ، وفي لعبة رعاة البقر النهائية ، أكل Nachos pregame واستقر – أثناء وضعه – على طاولة طبية أثناء اللعبة.

وظهرت المواجهة بين بارسونز ومالك دالاس جيري جونز مؤتمرات صحفية وغيرها من المظاهر الإعلامية التي توفر حقائق متضاربة للعلاقة الضعيفة.

في مؤتمر صحفي بعد التجارة ، قام جونز بترشيد القرار باعتباره “بالتصميم” و “في مصلحة منظمتنا”.

قال هيربستريت يوم الجمعة: “أقصد ، إذا كنت ستنظر إليها فقط من وجهة نظر XS و OS ، فستخسر لاعبًا رائعًا جسديًا ومن الواضح أنه يمكن أن يأخذ لعبة”. “لكنني أنظر إلى هذا بطريقة مختلفة. هذا مدرب جديد يحاول بناء ثقافة جديدة ، وألفا ، أفضل لاعب يجلس في مفاوضات لا يعمل. وليس ذلك فحسب ، بل فقط بعض البصريات مع بعض الأشياء التي قام بها أثناء المخيم ، لم تكن جيدة.

“أعتقد في هذه المرحلة ، من الأفضل أن تمنحه فرصته للذهاب إلى امتياز آخر ، ومن ثم يمكن أن يبدأ دالاس من أكثر من داخل المبنى ، وثقافة محاولة بناء هذا الشيء من الألف إلى الياء.”

يفتح رعاة البقر الموسم بمباراة الأسبوع الأول ضد النسور يوم الخميس.