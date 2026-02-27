رعاة البقر يحصلون على حق امتياز المتلقي المستقطب جورج بيكينز مقابل 28 مليون دولار

لن يسمح رعاة البقر لجورج بيكينز بالوصول إلى الوكالة المجانية.

تخطط دالاس لوضع علامة الامتياز على المتلقي جورج بيكينز يوم الجمعة بعد أفضل موسم أول مع الفريق، وفقًا لموقع Yahoo.

تقدر Spotrac أن قيمة العلامة ستبلغ حوالي 28 مليون دولار لأجهزة الاستقبال.

“أنا أتحدث إلى جورج طوال الوقت بحكم حماسي له،” قال مالك رعاة البقر جيري جونز مؤخرا عن بيكينز، وفقا لموقع الفريق.

“إنه أفضل من حيث ما ساهم به في فريقنا، حيث أظهر الإمكانات التي يمكن أن يساهم بها. إنني أتطلع إلى إنجاز الأمور حتى يتمكن جورج من أن يظل راعي بقر لفترة طويلة.”

لا تضمن علامة الامتياز أن يكون بيكينز مع فريق Cowboys الموسم المقبل، ولكنها تمنح الجانبين وقتًا إضافيًا للتفاوض على صفقة طويلة الأجل وستسمح لدالاس بالحفاظ على حقوقه في تجارة محتملة.

يخرج بيكنز، البالغ من العمر 24 عامًا، من موسم مثير مع دالاس بعد فترة استقطابية استمرت ثلاث سنوات مع ستيلرز مما أدى إلى تداوله في الجولة الثالثة فقط قبل موسم 2025.

سجل المتلقي أعلى مستوياته المهنية في حفلات الاستقبال مع 93، والأهداف مع 137، واستلام ياردة مع 1429 وهبوط مع تسعة عبر 17 مباراة.

يمكن لهذه الأرقام أن تمنح بيكنز عقدًا محتملاً يتماشى مع المستلمين رقم 1، لكن يمكن أن يتجنب دالاس الذهاب إلى مثل هذه الأسعار من خلال استخدام علامة الامتياز.

تتيح لهم العلامة الوقت للعثور على صفقة تناسب كلا الطرفين، مقارنة بالسماح له بالوصول إلى وكالة مجانية واحتمال خسارة لاعب موهوب في حرب المزايدة.

قال ستيفن جونز، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Cowboys، مؤخرًا إن الفريق “يميل” نحو القيام بذلك، وفقًا لـ ESPN.

وقال بيكينز، بحسب موقع كاوبويز الإلكتروني: “أود أن (أبقى).” “ولكن عندما لا تستطيع السيطرة عليه، فإنك تأمل في الأفضل.”

يدفع Cowboys بالفعل للمتلقي رقم 1 CeeDee Lamb 34 مليون دولار سنويًا، وهو ما يؤثر في المبلغ الذي يرغبون في إنفاقه على عقد كبير ثانٍ لهذا المنصب.

لدى دالاس احتياجات هائلة في مجال الدفاع، والأموال التي يتم إنفاقها على بيكينز تؤثر على ما هو متاح لمساعدة الجانب الآخر من الكرة.

وقال جونز لشبكة ESPN: “هذه هي كل الأشياء التي ننظر إليها، لذلك سنتخذ قرارات بناءً على ما سنصل إليه في النهاية”. “أعني، من الواضح أن ما نحتاج إلى إنجازه على الجانب الدفاعي من الكرة سيؤثر على الكثير من الأشياء. … سيكون العمل قيد التقدم.”

أعلن Cowboys QB Dak Prescott أنه يريد إدراج Pickens في القائمة العام المقبل.

وقال بريسكوت، بحسب موقع فريق دالاس: “أعتقد أنه أمر حيوي. أعتقد أنه يجب القيام به”. “أعتقد أنه من الواضح أن جيري إلى الجميع يفهمون ذلك، وأحد التأثيرات على هذا الهجوم والفريق واللاعب الرائع، علينا أن نجد طريقة لإبقائه هنا.”