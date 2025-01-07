رعاة البقر يماطلون في طلب مقابلة بيرز مع مايك مكارثي

لا يبدو أن رعاة البقر في عجلة من أمرهم فيما يتعلق بمهمتهم في البحث عن تدريب الدببة.

نحاس دالاس “لم يستجب بعد لطلب شيكاغو” للتحدث إلى مدرب كاوبويز الحالي مايك مكارثي حول الوظيفة الشاغرة لفريق بيرز، حسبما أفاد آدم شيفتر من ESPN يوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من طلب نادي NFC North الإذن في البداية.

يمثل هذا الفصل الأخير في ملحمة التدريب التي استمرت طوال الموسم لمكارثي وكاوبويز، الذين لم يقرروا بعد ما إذا كان المدرب الفائز بلقب سوبر بول سيحصل على صفقة جديدة للبقاء في دالاس مع انتهاء عقده في 14 يناير.

وأعرب مكارثي، الذي يحمل الرقم القياسي 49-35 في مواسمه الخمسة على رأس الفريق، عن ثقته في قدراته يوم الأحد بعد انتهاء موسم دالاس بخسارة 23-19 أمام القادة.

“لدي ثقة كبيرة في نفسي كمدرب. وقال مكارثي: “لكن، كما تعلمون، أعتقد أنه مثل أي شيء آخر، مثل حجم العمل وجميع الإحصائيات، أعتقد أن الأمر يتعلق أكثر بالبرنامج، وتفاصيل ما يجب القيام به، وكيف يمكننا أن نتحسن”. “كل هذه الأشياء تدخل في هذه القرارات المتعلقة بما إذا كنت ستحصل على الوظيفة في الأصل أو الاستمرار في المضي قدمًا. لذلك أنا بالتأكيد في موقف مع (المالك) جيري (جونز) للمضي قدمًا. أعني أنه ليس هناك شك في ذلك في ذهني.

وأضاف مكارثي أنه من المتوقع أن يجتمع مع جونز في “المستقبل القريب”.

لا يضيع فريق الدببة أي وقت في محاولة العثور على بديل لمات إيبرفلوس، الذي تم طرده في منتصف موسم 2024.

وتقدمت شيكاغو رسميًا بطلب لإجراء مقابلة مع مكارثي (61 عامًا) يوم الاثنين. لا يتعين على رعاة البقر منح الفرق الإذن بمقابلته لمدة أسبوع آخر.

يتمتع مكارثي بخبرة كبيرة مع فريق الدببة حيث واجه الفريق مرتين سنويًا كمدرب لفريق باكرز.

كان على رأس فريق Green Bay من يناير 2006 إلى ديسمبر 2018 وفاز بلقب Super Bowl.

أنهى مكارثي وكاوبويز حملة 2024 المليئة بالإصابات بنتيجة 7-10.

إنه واحد من العديد من المدربين الذين يتطلعون إلى Bears Brass لملء منصبهم التدريبي الشاغر، بما في ذلك منسق هجوم Lions Ben Johnson، ومنسق Lions الدفاعي Aaron Glenn ومدرب Titans السابق Mike Vrabel، الذي سيجري مقابلة يوم الأربعاء.

يبحث كل من Jets و Saints و Patriots و Jaguars و Raiders، الذين انفصلوا عن أنطونيو بيرس يوم الثلاثاء، عن مدربين جدد في هذا الموسم.