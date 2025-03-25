رفع أي غرفة مع اتجاه الأرضيات الخشبية المغرية التي تحتل مركز الصدارة

تتمتع أرضيات الخشب الصلب بالعديد من الصفات المثيرة للإعجاب-فهي متطورة ، كلاسيكية ، وترابية ، على سبيل المثال لا الحصر. تتمحور فئة الأرضيات المطلوبة بشكل كبير التصميم مع خياراتها العديدة للأنواع التي تروي اختلافات مختلفة للألوان والنصية. مع استمرار التطور في التصميم الداخلي ، وكذلك القدرات البصرية للأرضيات الخشبية. من المهم اختيار اللون الصحيح للخشب الصلب لمنزلك سواء كان طابقًا خفيفًا مثل البلوط الأبيض أو الأنواع ذات الألوان الغنية مثل الجوز. على وجه الخصوص ، نغمات داكنة من الخشب الصلب هي يومها وتشهد زيادة في الشعبية.
الأرضيات الصلبة المظلمة هي خيار للأزياء للأمام للمساحات التي تتطلب أسلوبًا مرتفعًا. يمكن أن يأخذ التلوين المتميز أي تصميم جمالي إلى المستوى التالي مع لهجته الأنيقة. يمكن أن تضيف ألوان الخشب الغنية ، مثل الإسبريسو وأبناك الأبنوس العميقة ، عمقًا بصريًا. يعد اختيار ظلال داكنة من الخشب الصلب وسيلة ممتعة لتجربة خيارات الألوان المبتكرة دون الذهاب إلى مخاطر التصميم. إنه يعكس الاتجاه الذي نراه نحو ألوان أغمق في الخزائن لإلقاء نظرة أكثر وضوحًا للرفاهية.
نغمات داكنة من الخشب الصلب تضيف تصميمًا جريئًا إلى المساحات
بالنسبة لأصحاب المنازل ذوي الأسلوب الذين يرغبون في الحصول على أرضية فريدة من نوعها في مساحتهم ، يمكن أن يكون الخشب الصلب الذي يدوم أغمق منافسًا حقيقيًا. أخبرت Artem Kropovinsky ، المصمم الداخلي ومؤسس Arsight ، House Digest سابقًا في مقابلة حصرية أن الأخشاب الصلبة الداكنة هي من أفضل ألوان الأرضيات الصلبة لأنها “تضيف شعورًا بالرفاهية والتطور إلى الفضاء”. يمكن أن يضيفوا الظهر إلى أي غرفة ويشعرون بالحصرية والخاصة. علاوة على ذلك ، فإن التآكل اليومي أقل وضوحًا على أرضية مظلمة مما هو عليه على خشب صلب أخف ، مما يعني أنه قد لا يتطلب الكثير من الصيانة. يمكن إضافة وصمة خشبية داكنة لإخفاء الشيخوخة وتقوية اللون.
تجعل خيارات الألوان الشاسعة للخشب الصلب من السهل على مالكي المنازل اختيار مدى الظلام الذين يريدون الذهاب مع أرضياتهم. تشمل الأنواع الخشبية الشهيرة الموجودة على الجانب المظلم Hickory و Mahogany (التي لديها أيضًا نغمات حمراء). تتوفر Walnut و Cherry أيضًا في العديد من الأشكال المختلفة ، بما في ذلك الأحداث الداكنة الرائعة لأولئك الذين يرغبون في تجربة اللون. بعض الأخشاب الصلبة الغريبة النادرة مثل Wenge يمكن أن تحتوي على صور سوداء في الملعب. أو لأرضية فريدة من نوعها ، فكر في النظر في خيارات الخشب الصلب المخصص.
ما الذي يجب وضعه في الاعتبار عند إضافة أرضيات من الخشب الصلب المظلم إلى منزلك
عند اختيار ظلال نوير من الخشب الصلب لمساحتك ، يصر خبراء التصميم على أن الأمر كله يتعلق بالتوازن. مزيج من الأثاث الخفيف المحايد يمكن أن يكمل الخشب الصلب المظلم وربط الغرفة بأكملها بشكل مناسب. إن إضافة الأرضيات الخشبية الداكنة إلى غرفة ذات جدران بيضاء تخلق خلفية مثالية لجعل نغمة الأرضية تتألق حقًا. إنه يذكرنا بالثنائي الخالد للأبيض والأسود ، مما يجلب الراحة ويضيف بُعدًا إضافيًا إلى الفضاء. بالإضافة إلى ذلك ، يؤكد أن لون الأرضية لا يتغلب على الغرفة أو يجعل المساحة تظهر قاتمة بشكل غير ضروري.
من المهم أيضًا أن تتذكر عند تزيين الأرضيات المظلمة بعدم تجاوز مساحتك مع العديد من خيارات التصميم ، أو العناصر المادية لهذه المسألة ، حيث أن الأرضيات قد تجعل المنطقة أصغر ، خاصة في الغرف المدمجة. إن إضافة الكثير في مساحة واحدة يمكن أن تجعل الغرفة تشعر بأنها مفككة. احتفظ بالأشياء إلى الحد الأدنى حتى لا يشعر منزلك بالاكتظاظ. تتطلب أرضيات الخشب الصلب المظلم الاهتمام ، لذلك من الأفضل الحفاظ على المساحة المحيطة بأقل قدر من الحد الأدنى. إنه يساعد على اختيار لهجات أكبر بدلاً من عدة ولايات صغيرة – خدعة ديكور المنزل لإضافة نمط ، وليس الفوضى.