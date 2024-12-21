رف الحائط الدائري الساحر الذي يمكنك صنعه بنفسك والذي سيضفي لمسة جمالية على أي منزل

أفضل حلول الرفوف لمنزلك ليست فقط لإزالة الفوضى أو زيادة المساحة المتوفرة لديك. يمكنهم المساعدة في إنشاء جمالية مريحة ومنظمة، وغالبًا ما توفر منصة مثالية لعرض عناصر الديكور المفضلة لديك. في الواقع، هناك الكثير من الطرق المثيرة للاهتمام لتحويل مساحتك باستخدام الرفوف العائمة، سواء في غرفة النوم أو الحمام أو المطبخ أو في أي مكان بينهما. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون بناء هذه التركيبات وتركيبها مكلفًا كما كنت تعتقد في البداية.
يتمتع مستخدم YouTube @CraftDAYs12 بطريقة أنيقة وصديقة للميزانية لإضافة رفوف حائط جذابة بصريًا إلى أي تصميم داخلي. يُظهر فيديو DIY أن استخدام بضع أوراق من الورق المقوى المتبقي كقاعدة للرف، إلى جانب رش الطلاء ولفافة من الورق المزخرف، يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً. التصميم الدائري للمنتج النهائي ملفت للنظر وأنيق، ويعرض مثالًا بسيطًا لكيفية تزيين الرفوف بشكل صحيح. ومع ذلك، إذا كنت تتطلع إلى تجميع ترتيب مماثل لمنزلك، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لترقية جودة بناء هذا التصميم دون إنفاق ثروة.
كيفية بناء رف حائط دائري لمساحتك الخاصة
في حين أن رف الحائط @CraftDAYs12 يبدو رائعًا بالتأكيد، إلا أن تركيبته المصنوعة من الورق المقوى تحد من وظيفته وطول عمره. الأشياء الثقيلة مثل الكتب والنباتات في الأصص سوف تتسبب في انهيار الرفوف. الرطوبة والرطوبة لها أيضًا تأثير كبير على الورق المقوى. لحسن الحظ، يمكنك إنشاء نفس التصميم تمامًا باستخدام الخشب والبراغي وإما البراغي المتأخرة أو المرابط الفرنسية. يعد خشب الأرز وخشب الحور خيارًا رائعًا للأرفف التي تدوم لفترة أطول بكثير وتحمل وزنًا أكبر من الورق المقوى. كلاهما سهل الطلاء، لكن مع خشب الأرز ستحتاج أولًا إلى وضع أساس زيتي.
هناك عدة طرق لقطع الدوائر في الخشب لمشاريع DIY، ولكن واحدة من أفضل الطرق للحصول على القطع المثالي هي استخدام أداة مثل أداة قطع الدوائر من Milescraft. مع وجود الإطار الدائري في متناول اليد، يمكنك بعد ذلك ربط الرفوف بالإطار بنفس الطريقة كما في البرنامج التعليمي لـ @CraftDAYs12. قد يساعدك تثبيت القطعة الدائرية في مكانها أثناء إضافة الرفوف على ضمان استواء كل شيء. من المهم أن نلاحظ أن هذه الأرفف لا تزال لا تحمل نفس الوزن مثل الرف العائم التقليدي لأنها لن تكون متصلة مباشرة بمسمار الحائط. ومع ذلك، يجب أن يكون الإطار الدائري أو المرابط الفرنسية التي تعلق عليها الوحدة بأكملها متصلة بالمسامير حيثما أمكن ذلك. النتيجة النهائية لهذا المشروع هي عنصر ديكور مذهل من المؤكد أنه سيصمد أمام اختبار الزمن.