رف الحائط الدائري الساحر الذي يمكنك صنعه بنفسك والذي سيضفي لمسة جمالية على أي منزل

أفضل حلول الرفوف لمنزلك ليست فقط لإزالة الفوضى أو زيادة المساحة المتوفرة لديك. يمكنهم المساعدة في إنشاء جمالية مريحة ومنظمة، وغالبًا ما توفر منصة مثالية لعرض عناصر الديكور المفضلة لديك. في الواقع، هناك الكثير من الطرق المثيرة للاهتمام لتحويل مساحتك باستخدام الرفوف العائمة، سواء في غرفة النوم أو الحمام أو المطبخ أو في أي مكان بينهما. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون بناء هذه التركيبات وتركيبها مكلفًا كما كنت تعتقد في البداية.

يتمتع مستخدم YouTube @CraftDAYs12 بطريقة أنيقة وصديقة للميزانية لإضافة رفوف حائط جذابة بصريًا إلى أي تصميم داخلي. يُظهر فيديو DIY أن استخدام بضع أوراق من الورق المقوى المتبقي كقاعدة للرف، إلى جانب رش الطلاء ولفافة من الورق المزخرف، يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً. التصميم الدائري للمنتج النهائي ملفت للنظر وأنيق، ويعرض مثالًا بسيطًا لكيفية تزيين الرفوف بشكل صحيح. ومع ذلك، إذا كنت تتطلع إلى تجميع ترتيب مماثل لمنزلك، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لترقية جودة بناء هذا التصميم دون إنفاق ثروة.