رف الحائط من ايكيا ذو الأسعار المعقولة والذي ينتشر بسرعة كبيرة بسبب تصميمه اللطيف والقابل للتخصيص

يبدو أن ايكيا تفاجئ العملاء دائمًا بتصميم منتجات عملية ومبتكرة لاستخدامها في جميع أنحاء المنزل. بين الحين والآخر، يستلهم أحد المنتجات أفكاره ويشاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كان فريدًا وجذابًا بدرجة كافية، فسينضم الآخرون أيضًا إلى العربة، وسينتشر العنصر ببساطة على نطاق واسع. يوجد حاليًا عنصر فريد من نوعه في مطبخ ايكيا يحبه العملاء لسحره: خطاف FJANTIG. إنها مجموعة بأسعار معقولة تحتوي على ثلاثة خطافات جدارية على شكل كراسي طعام صغيرة مختلفة، ومن الجميل جدًا تركها على الرف. تأتي المجموعة باللون الأسود وسعرها 7.99 دولارًا.

يبلغ طول كل خطاف صغير يشبه الكرسي 11.43 سم وعمق 5.08 سم، مما يعني أنه يبرز من الحائط، مما يسمح لك باستخدامه لعدد لا يحصى من الاستخدامات. يمكنك تعليق المناشف أو القلائد أو الحقائب أو السترات أو القبعات أو الأوشحة أو حتى حمل البريد. على الرغم من أن هذه الخطافات ليست من عناصر ايكيا الجديدة التي سيتم طرحها على الرف في عام 2026، إلا أنه غالبًا ما يتم تجاهلها – على حساب الجميع. في الواقع، أعطى أكثر من 500 عميل هذه الخطافات الغريبة تقييم 4.7 من 5، مع شرح العديد منهم كيفية استخدامها في المنزل في مراجعاتهم على صفحة منتج ايكيا.

يمكنك تثبيت كل خطاف على الحائط – أو في أي مكان تريد استخدامه – بشكل آمن باستخدام برغيين فقط. ومع ذلك، يذكر عدد لا بأس به من العملاء (مرة أخرى، في مراجعات المنتجات على موقع ايكيا) أنها مناسبة فقط للعناصر الخفيفة. إنها مصنوعة من البلاستيك القوي نسبيًا، لذا فإن مقدار الوزن الذي يمكن أن تتحمله يعتمد حقًا على مدى تأمينك لها. الخطافات لا تأتي مع براغي، لذلك عليك شراؤها بشكل منفصل.