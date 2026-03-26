رف الحائط من ايكيا ذو الأسعار المعقولة والذي ينتشر بسرعة كبيرة بسبب تصميمه اللطيف والقابل للتخصيص

يبدو أن ايكيا تفاجئ العملاء دائمًا بتصميم منتجات عملية ومبتكرة لاستخدامها في جميع أنحاء المنزل. بين الحين والآخر، يستلهم أحد المنتجات أفكاره ويشاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كان فريدًا وجذابًا بدرجة كافية، فسينضم الآخرون أيضًا إلى العربة، وسينتشر العنصر ببساطة على نطاق واسع. يوجد حاليًا عنصر فريد من نوعه في مطبخ ايكيا يحبه العملاء لسحره: خطاف FJANTIG. إنها مجموعة بأسعار معقولة تحتوي على ثلاثة خطافات جدارية على شكل كراسي طعام صغيرة مختلفة، ومن الجميل جدًا تركها على الرف. تأتي المجموعة باللون الأسود وسعرها 7.99 دولارًا.
يبلغ طول كل خطاف صغير يشبه الكرسي 11.43 سم وعمق 5.08 سم، مما يعني أنه يبرز من الحائط، مما يسمح لك باستخدامه لعدد لا يحصى من الاستخدامات. يمكنك تعليق المناشف أو القلائد أو الحقائب أو السترات أو القبعات أو الأوشحة أو حتى حمل البريد. على الرغم من أن هذه الخطافات ليست من عناصر ايكيا الجديدة التي سيتم طرحها على الرف في عام 2026، إلا أنه غالبًا ما يتم تجاهلها – على حساب الجميع. في الواقع، أعطى أكثر من 500 عميل هذه الخطافات الغريبة تقييم 4.7 من 5، مع شرح العديد منهم كيفية استخدامها في المنزل في مراجعاتهم على صفحة منتج ايكيا.
يمكنك تثبيت كل خطاف على الحائط – أو في أي مكان تريد استخدامه – بشكل آمن باستخدام برغيين فقط. ومع ذلك، يذكر عدد لا بأس به من العملاء (مرة أخرى، في مراجعات المنتجات على موقع ايكيا) أنها مناسبة فقط للعناصر الخفيفة. إنها مصنوعة من البلاستيك القوي نسبيًا، لذا فإن مقدار الوزن الذي يمكن أن تتحمله يعتمد حقًا على مدى تأمينك لها. الخطافات لا تأتي مع براغي، لذلك عليك شراؤها بشكل منفصل.
كيفية استخدام وتخصيص خطافات FJANTIG الرائعة من ايكيا
هناك الكثير من الاستخدامات البديلة لبعض منتجات ايكيا الأكثر شهرة، ولا تختلف خطافات FJANTIG عن ذلك. إن كيفية استخدامها متروك تمامًا لخيالك. يمكنك تعليقها على الحائط أفقيًا في المدخل الخاص بك واستخدامها لتعليق الحقائب والمعاطف والقبعات والأوشحة أثناء إزالتها عند الباب. يمكنك استخدامها لحمل مقود كلبك وإكسسوارات المشي الأخرى للحيوانات الأليفة. إذا كنت تسكن شقة ذات مساحة محدودة، فيمكنك وضعها بشكل عمودي على جزء صغير من الجدار. قام Smart DIY Instagrammer @samanthadean3 بإرفاقها على فترات منتظمة على طول حاجز المطبخ، كديكور بحت. يمكنك أن تفعل الشيء نفسه، لكن استخدمها لدعم سيقان النباتات المنزلية المتسلقة، سواء كانت حية أو صناعية.
هناك فكرة أخرى تتمثل في تثبيت بعض خطافات FJANTIG من ايكيا داخل خزانة المطبخ أو باب حجرة المؤن لوضع الأطعمة المعبأة على الرفوف، مثل الحساء المكدس أو عبوات الصلصة. أو قم بتركيبها على باكسبلاش الخاص بك لحاملات الأواني وأدوات الطبخ. كما أنها تمثل الإضافة المثالية لتخزين غرفتك الحرفية؛ استخدمها لحمل جميع الأدوات خفيفة الوزن التي تستخدمها بانتظام. هناك الكثير من الطرق لتخصيص خطافات الحائط الفريدة هذه لتناسب احتياجاتك أيضًا. إذا كان اللون الأسود لا يتناسب مع لوحة التصميم الموجودة لديك أو ديكور منزلك، فاحضر علبة من الطلاء بالرش باللون الذي تريده وقم بتطبيقه على الكراسي الصغيرة. يمكنك أيضًا طلاء كل منها بلون مختلف، والذي سيكون مثاليًا لغرفة الأطفال.