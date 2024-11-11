رف المخرج المبتكر الذي يخفي الكابلات ويضيف مساحة تخزين في ثوانٍ

إذا كنت تتطلع إلى إبقاء أسطح العمل الخاصة بك خالية من الفوضى، فإن أول شيء عليك القيام به هو التحكم في إدارة الأسلاك الخاصة بك. ليس هناك قبح أكبر من المشي في الفضاء ورؤية الأجهزة الصغيرة موصولة بمنافذها ولكن حبالها متناثرة في جميع أنحاء الأسطح. على الرغم من وجود جميع أنواع الحيل والأساليب المختلفة للحفاظ على تنظيم أسلاكك، إلا أن هناك أداة واحدة سهلة الاستخدام يمكنك إضافتها إلى ترسانتك إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إخفاء أجهزة الشحن الخاصة بالأدوات الصغيرة مثل Amazon Echo Show أو Amazon Echo Dot، وهي رف منفذ متجر Mount Genie.

هذا المنتج المبتكر عبارة عن رف دائري يساعدك على إخراج أدواتك من على المنضدة، ويبقيها خالية من الفوضى، مع إخفاء الأسلاك في نفس الوقت. لاستخدامه، ما عليك سوى فك غطاء المنفذ من الحائط وحرك ملحق الرف بين الجدار والغطاء. أعد ربط الغطاء ثم ثبت الرف في مكانه. قم بتوصيل شاحن جهازك بالمأخذ، ثم قم بلف السلك في دائرة ضيقة وقم بتخزينه في حجرته السفلية المخفية حتى لا تتمكن من رؤيته متدليًا. يمكن لوحدة تخزين السلك إخفاء ما يصل إلى 10 أقدام من السلك بشكل مريح، لذلك لا داعي للقلق بشأن نقص مساحة التخزين. ثم، ضع جهازك على الرف، وهذا كل شيء! وهنا نظرة فاحصة على فوائده.