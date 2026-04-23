رف تخزين كوستكو الذي سيحافظ على حمامك مرتبًا وأنيقًا

في العديد من المنازل، غالبًا ما يصبح الحمام بمثابة نقطة أساسية لكل ما يتعلق بالنظافة الشخصية والجمال. بدءًا من الضروريات اليومية مثل المناشف أو منتجات العناية بالبشرة أو العطور الشخصية إلى المنتجات الأقل استخدامًا (ولكنها ليست أقل أهمية)، ليس من السهل دائمًا العثور على المنزل المثالي لممتلكاتك. وينطبق هذا بشكل خاص على تلك الحمامات التي ربما لم يتم بناؤها مع وضع التخزين في الاعتبار. لحسن الحظ، هناك حلول يتم شراؤها من المتجر للمساعدة في تحقيق أقصى استفادة من الحمام الصغير، والحفاظ على الأشياء اليومية الضرورية مرتبة دون التضحية بأسلوب حمامك، ويمكنك العثور على أحد هذه الخيارات في كوستكو.

على الرغم من أن كوستكو قد لا تكون على رأس قائمتك عندما يتعلق الأمر بالتفكير في شراء الأثاث، إلا أنه يمكنك العثور على مجموعة متنوعة من منتجات كوستكو المنزلية الموجودة في ممرات خيارات الأطعمة السائبة. يتضمن ذلك رف تخزين السنط ثلاثي الطبقات من Mesa. تشتمل وحدة الرفوف هذه، التي يبلغ طولها ما يزيد قليلاً عن 35 بوصة، على ثلاثة أرفف، كل منها يحمل ما يصل إلى 110 رطل. ونتيجة لذلك، فهو مثالي لإضافة مساحة تخزين إضافية إلى الأماكن الأصغر داخل حمامك، مثل حوض الاستحمام أو الحوض. بفضل سعة وزنه، فهو أيضًا متعدد الاستخدامات بما يكفي لاستخدامه في مجموعة متنوعة من مستلزمات الحمام الأساسية، بما في ذلك المناشف أو ورق المرحاض الاحتياطي أو مستلزمات النظافة أو اللمسات الزخرفية. فقط ضع في اعتبارك أن تعليماته تشير إلى أنه لا ينبغي تعريضه للرطوبة، لذلك ستحتاج إلى اختيار مكان يمكن أن يحافظ فيه على حمامك مرتبًا ولكن يبقى جافًا.