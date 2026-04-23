رف تخزين كوستكو الذي سيحافظ على حمامك مرتبًا وأنيقًا

في العديد من المنازل، غالبًا ما يصبح الحمام بمثابة نقطة أساسية لكل ما يتعلق بالنظافة الشخصية والجمال. بدءًا من الضروريات اليومية مثل المناشف أو منتجات العناية بالبشرة أو العطور الشخصية إلى المنتجات الأقل استخدامًا (ولكنها ليست أقل أهمية)، ليس من السهل دائمًا العثور على المنزل المثالي لممتلكاتك. وينطبق هذا بشكل خاص على تلك الحمامات التي ربما لم يتم بناؤها مع وضع التخزين في الاعتبار. لحسن الحظ، هناك حلول يتم شراؤها من المتجر للمساعدة في تحقيق أقصى استفادة من الحمام الصغير، والحفاظ على الأشياء اليومية الضرورية مرتبة دون التضحية بأسلوب حمامك، ويمكنك العثور على أحد هذه الخيارات في كوستكو.
على الرغم من أن كوستكو قد لا تكون على رأس قائمتك عندما يتعلق الأمر بالتفكير في شراء الأثاث، إلا أنه يمكنك العثور على مجموعة متنوعة من منتجات كوستكو المنزلية الموجودة في ممرات خيارات الأطعمة السائبة. يتضمن ذلك رف تخزين السنط ثلاثي الطبقات من Mesa. تشتمل وحدة الرفوف هذه، التي يبلغ طولها ما يزيد قليلاً عن 35 بوصة، على ثلاثة أرفف، كل منها يحمل ما يصل إلى 110 رطل. ونتيجة لذلك، فهو مثالي لإضافة مساحة تخزين إضافية إلى الأماكن الأصغر داخل حمامك، مثل حوض الاستحمام أو الحوض. بفضل سعة وزنه، فهو أيضًا متعدد الاستخدامات بما يكفي لاستخدامه في مجموعة متنوعة من مستلزمات الحمام الأساسية، بما في ذلك المناشف أو ورق المرحاض الاحتياطي أو مستلزمات النظافة أو اللمسات الزخرفية. فقط ضع في اعتبارك أن تعليماته تشير إلى أنه لا ينبغي تعريضه للرطوبة، لذلك ستحتاج إلى اختيار مكان يمكن أن يحافظ فيه على حمامك مرتبًا ولكن يبقى جافًا.
ماذا يقول المراجعون عن رف التخزين Mesa
إحدى فوائد التسوق عبر الإنترنت هو أن لديك مجموعة واسعة من التقييمات لمساعدتك على التسوق بذكاء. يتمتع رف تخزين Mesa حاليًا بتصنيف 4.4 نجوم على موقع Costco الإلكتروني عبر 277 تقييمًا. بشكل عام، بدا معظم المراجعين الجدد راضين عن رف Mesa، حيث كانت 192 مراجعة من فئة 5 نجوم في وقت كتابة هذا التقرير.
استخدم أحد المراجعين، Lynn، مراجعتهم لتلخيص تجربتهم، قائلًا: “لقد حصلت على هذا الرف المكون من 3 طبقات وقمت بتجميعه معًا. من السهل جدًا تجميعه معًا. كل شيء يتلاءم معًا بشكل جيد – حجم مثالي. خشب متين عالي الجودة وليس خفيف الوزن. زاوية وكل شيء بدون خدوش. اختيار ممتاز وأنا معجب.” شارك مراجع آخر، Dave1431، مشاعر مماثلة، قائلًا إن التجميع استغرق حوالي 20 دقيقة وأنه “يبدو رائعًا ويخدم الغرض المقصود منه”. ومع ذلك، فقد لاحظوا أنه لم تكن كل درزات “متدفقة تمامًا” ولكنهم لم يكونوا “يتوقعون ذلك بالنسبة للسعر”. للسياق، يبلغ سعر رف Mesa حاليًا 48.99 دولارًا عبر الإنترنت.
على الرغم من أنه يمكنك استخدام رف التخزين Mesa للحفاظ على حمامك مرتبًا وأنيقًا، إلا أنه يمكنك أيضًا استخدامه في جميع أنحاء منزلك. شارك بيرل في مراجعته بأنهم “يستخدمونه كحامل مصنع احتياطي لغرفة المشروع/شامل لكل شيء.” ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون أيضًا خيارًا مفيدًا إذا كنت ترغب في زراعة النباتات في حمامك مع الحفاظ على تنظيم الضروريات. ذكر بيرل أيضًا أنه كان “أسهل تجميع قاموا به على الإطلاق.”