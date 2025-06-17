رف حلية DIY مصنوع بالكامل من مواد upcycled

من التماثيل المصغرة للشخصيات الخيالية المفضلة لديك إلى السيراميك الصغيرات الصغيرة ، من الصعب مقاومة حلية جيدة عندما تكتشف واحدة في البرية. وعلى الرغم من أنه لا يوجد شيء على الإطلاق في تجميع مجموعة صغيرة ، إلا أن الحلي يمكن أن تصبح فوضى بسرعة إذا لم يكن لديك مكان لتخزينها. تتمثل إحدى طرق تجنب الفوضى القبيحة في جعل رف الحلية المثالي لغرفتك باستخدام مواد تامة بالكامل. مع القليل من الورق المقوى ، وقطع الصحف الممزقة في شرائط صغيرة ، و mod podge ، يمكنك صياغة رف غير مكلف وخفيف الوزن مثالي لجميع كنوزك الصغيرة.

بالنسبة لفكرة الرفوف البسيطة والأنيقة ، ستحتاج أيضًا إلى شريط الرسام ، والطلاء ، ومسدس الغراء ، والأجهزة لتعليق الرف ، واختياري بعض الأقمشة لتخصيص لطيف. على الرغم من أن طبقات Mod Podge تجعل هذا الرف قويًا جدًا ، إلا أنه من الأفضل استخدامه للحلي الصغيرة الخفيفة الوزن. على سبيل المثال ، من الأفضل حفظ قطع الخزف الثقيلة والثقيلة لعرض أكثر ثباتًا. ومع ذلك ، عند اكتماله ، بالكاد يمكنك معرفة أن هذا الرف مصنوع من مواد كانت ستنتهي في القمامة أو إعادة التدوير.