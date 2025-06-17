رف حلية DIY مصنوع بالكامل من مواد upcycled

من التماثيل المصغرة للشخصيات الخيالية المفضلة لديك إلى السيراميك الصغيرات الصغيرة ، من الصعب مقاومة حلية جيدة عندما تكتشف واحدة في البرية. وعلى الرغم من أنه لا يوجد شيء على الإطلاق في تجميع مجموعة صغيرة ، إلا أن الحلي يمكن أن تصبح فوضى بسرعة إذا لم يكن لديك مكان لتخزينها. تتمثل إحدى طرق تجنب الفوضى القبيحة في جعل رف الحلية المثالي لغرفتك باستخدام مواد تامة بالكامل. مع القليل من الورق المقوى ، وقطع الصحف الممزقة في شرائط صغيرة ، و mod podge ، يمكنك صياغة رف غير مكلف وخفيف الوزن مثالي لجميع كنوزك الصغيرة.
بالنسبة لفكرة الرفوف البسيطة والأنيقة ، ستحتاج أيضًا إلى شريط الرسام ، والطلاء ، ومسدس الغراء ، والأجهزة لتعليق الرف ، واختياري بعض الأقمشة لتخصيص لطيف. على الرغم من أن طبقات Mod Podge تجعل هذا الرف قويًا جدًا ، إلا أنه من الأفضل استخدامه للحلي الصغيرة الخفيفة الوزن. على سبيل المثال ، من الأفضل حفظ قطع الخزف الثقيلة والثقيلة لعرض أكثر ثباتًا. ومع ذلك ، عند اكتماله ، بالكاد يمكنك معرفة أن هذا الرف مصنوع من مواد كانت ستنتهي في القمامة أو إعادة التدوير.
كيفية بناء رف حلية من الورق المقوى
عندما يتعلق الأمر بصياغة الرف ، هناك متسع كبير للحريات الإبداعية. أنت حر في تحديد عدد المستويات التي يجب تضمينها ، والعرض ، والارتفاع ، وما إذا كنت تريد نظرة مقوسة أم لا. للبدء ، اجمع الورق المقوى المعاد تدويره وقطع قطعة كبيرة لاستخدامها كوحة Backer. ثم ارسم الأرفف على لوحة Backer لتمنح نفسك مخططًا. حاول إضافة أرفف من الأشكال والأحجام المختلفة لاستيعاب مجموعة من الحلي. بعد ذلك ، قم بقطع شرائح الحدود وقطع الرف من الورق المقوى المتبقي. نعلقهم على لوحة Backer باستخدام مزيج من الغراء الساخن وشريط الرسام. الآن هيكلك الرئيسي اكتمل.
إليك عندما تقوم بتطبيق Mod Podge وتلتزم بقطع في الصحف قسم واحد في وقت واحد. اسمح لهذه الطبقة الأولى أن تجف لمدة 15 دقيقة تقريبًا ، ثم استمر في تطبيق طبقات Mod Podge والورق حتى تكون سعيدًا بالسماكة. دع الهيكل بأكمله يجف لمدة 24 ساعة على الأقل قبل الطلاء. بمجرد أن تجف بالكامل ، يمكنك البدء في رسم رفك بلون من اختيارك.
إذا كنت ترغب في اتخاذ خطوة إلى الأمام ، ففكر في النسيج المزخرف الساخن بالحواف أو الدعم. الآن كل ما تبقى هو تعليق رفك. نظرًا لأن هذا الرف خفيف الوزن ، فلن تحتاج إلى أي نصائح أو حيل مضمونة لتعليق الرفوف. بدلاً من ذلك ، ما عليك سوى استخدام مطرقة ومسامين أو بعض شرائط الأوامر ، إذا كان الوزن يسمح بذلك.