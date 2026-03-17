ركضت والدة كريستيان ماكافري ذات مرة مسافة 4.7 40 ياردة أثناء الحمل: إد ماكافري

حظي كريستيان ماكافري بمسيرة كرة قدم تستحق مناقشة قاعة المشاهير، لكن ربما تحمل والدته بالفعل شرف الإنجاز الرياضي الأكثر إثارة للإعجاب في أسرتها.

كشف إد ماكافري هذا الأسبوع أن ليزا ماكافري سجلت ذات مرة زمن اندفاعة يبلغ 40 ياردة من شأنه أن يجعل حتى لاعبي خط الوسط في اتحاد كرة القدم الأميركي يشعرون بالغيرة.

وقال إنها فعلت كل ذلك أثناء الحمل.

أوضح إد، 57 عامًا، في برنامج “Side Piece with Melissa Pfeister” أن ليزا – لاعبة كرة قدم سابقة في جامعة ستانفورد – أنجزت سباق السرعة السريع منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، عندما كانت تحاول الانضمام إلى فريق رياضي محلي بينما كانت تحمل شقيق كريستيان الأصغر.

قال إد، وهو لاعب سابق في فريق برونكو: “أعتقد أن ليزا ركضت 4.7 أثناء حملها مع ديلان عندما حاولت الانضمام لفريق فالكيري الذي كان فريق كولورادو لكرة القدم في ذلك الوقت”. “لقد قامت بالجمع ثم اكتشفت أنها حامل بعد ذلك، لذلك من الواضح أنها لم تخرج للفريق.”

تذكر إد الحكاية بعد أن سأله فايستر عن ماكافري الذي سيفوز بسباق 50 ياردة.

وأشار إد إلى أن ماكس، أكبر أبنائه الأربعة، سجل أسرع 40 مرة في عائلتهم بـ 4.36، لكنه مع ذلك ما زال يعطي إيماءة لزوجته.

قال مبتسماً: “لأنها كانت بمثابة وزن 40، سأعطيها الأفضلية”.

التقى إد وليزا عندما كانا طلابًا في جامعة ستانفورد. لديهم أربعة أبناء – أعمارهم 31 و 29 و 26 و 24 عامًا – الذين لعبوا جميعًا كرة القدم الجامعية. واصل ثلاثة منهم تسجيل اللقطات في اتحاد كرة القدم الأميركي، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى جينات أبي وأمي.

