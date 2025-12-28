ركلة جزاء مثيرة للجدل تغرق محاولة عودة Chargers بالخسارة أمام تكساس

قد يرغب المسؤولون في إلقاء نظرة على هذا مرة أخرى.

في الدقائق الأخيرة من خسارة فريق Chargers 20-16 أمام فريق Texans يوم السبت، تم إقالة لاعب الوسط CJ Stroud بسبب خسارة تسع ياردات – مما أدى إلى مقتل محرك هيوستن.

ومع ذلك، فإن فريق Chargers Cornerback Tarheeb Still تعرض للضرب بعلم متأخر في المسرحية، حيث أشار المسؤولون إلى وجود اتصال غير قانوني بعيدًا عن المسرحية.

بدلاً من إجبار فريق تكساس على التراجع رابعًا، حصل فريق تكساس على مجموعة جديدة من الهزائم وتمكنوا من نفاد الوقت، منهيًا فرص لوس أنجلوس في الفوز بالعودة.

أجرى المتلقي الواسع من ستيل وتكساس Xavier Hutchinson اتصالات طوال المسرحية ، لكن الكثيرين اعتقدوا أن ذلك لا يستدعي ركلة جزاء.

انتزع فريق تكساس، الذي حقق الآن ثماني مباريات متتالية من الانتصارات، مكانًا في الملحق بفوزه يوم السبت – وقع فريق المهور في مرمى النيران وتم إقصاؤهم بسبب خسارة فريق تشارجرز.

أثناء حديثه مع الصحفيين بعد المباراة، أشار مدرب هيوستن ديميكو رايانز إلى فوز فريقه على فريق جاكوار في 9 نوفمبر باعتباره ما قلب موسمهم.

“بالنسبة لنا أن نكون متخلفين كما كنا في تلك المباراة، وأن يكون لدينا لاعب الوسط الاحتياطي لدينا ديفيس ميلز لديه مثل هذا الأداء القابض ليجعلنا في وضع يسمح لنا بالفوز بتلك المباراة، أشعر أن هذه كانت اللعبة التي قلبت موسمنا،” قال رايانز.

قال ستراود، الذي ساعد في قيادة هيوستن إلى المباريات الفاصلة المتتالية في هذا الموسم، إنه عرف على الفور أن فريق تكساس هذا العام يمكنه القيام بأشياء عظيمة.

عندما سأله الصحفيون متى علم أن فريق تكساس مميز هذا الموسم، أجاب ستراود على الفور بقوله: “معسكر تدريبي”.

ومن المقرر أن يواجه فريق تكساس فريق كولتس يوم الأحد المقبل في هيوستن في مباراتهم الأخيرة في الموسم العادي.