رمز ترويجي ESPN BET لبطولة Big Ten

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



يواجه بط أوريغون المصنّف رقم 23 في ولاية أوريغون في إنديانا هوسيرس في مباراة صعبة في الجولة الثانية من بطولة بيج تين.

تدخل ولاية أوريغون في ميدان غايبريدج في إنديانابوليس كمفضلات 1.5 نقطة ، ولكن لا تقلل من Hoosiers.

فاز Hoosiers المصنف التاسع بأربع من آخر خمس مباريات ، بما في ذلك الفوز من ست نقاط على ولاية أوهايو يوم السبت.

على الرغم من ذلك ، كانت خسارتهم الوحيدة خسارة من تسع نقاط لفريق أوريغون نفسه في 4 مارس.

لذلك ، ربما يكون هناك سبب لبعض التفاؤل بأن المفضلات سوف تسود بعد وجود وداع في الجولة الأولى.

هل لديك رأي كبير في هذه المباراة؟

استهدف هذا الرهان مع ESPN BET واستخدم هذا الرمز الترويجي لهذا الصدام Big Ten Tournament.

استخدم رمز BET ESPN BET NYPOST للحصول على رهان مكافأة ما يصل إلى 1500 دولار إذا خسر رهانك الأول (مستخدمين جدد فقط).

أوريغون مقابل احتمالات إنديانا

فريق الانتشار Moneyline توتال أوريغون -1.5 (-115) -130 أكثر من 142.5 (-115) إنديانا +1.5 (-105) +110 تحت 142.5 (-105) الصعاب التي توفرها ESPN BET

أوريغون مقابل إنديانا رهان معاينة

حصل كينبوم على هذين الفريقين في المرتبة الأولى في الرقبة والرقبة ، حيث احتلت أوريغون المصنفة الثامنة المرتبة رقم 31 وإنديانا في المرتبة 44.

في المرة الأخيرة التي تتوافق فيها هذان الفريقان ، كانت ولاية أوريغون مفضلة 6.5 نقطة وغطت البط الفارق بفوزه من تسع نقاط.

لا يوجد سبب كبير لمزيد من التفاؤل هنا ، لأن ولاية أوريغون لا تفتقد أي مبتدئين رئيسيين يدخلون يوم الخميس.

في الواقع ، أتوقع أن يغطي البط للانتشار بعد ظهر يوم الخميس بفضل الهجوم الجودة والمتوازنة على الجريمة والدفاع القوي الذي تم تصنيفه رقم 37 في البلاد.

المراهنة على كرة السلة الجامعية؟

أوريغون مقابل إنديانا رهان

ولاية أوريغون هي 14-16-1 فقط ضد الانتشار على الرغم من 22 فوزًا هذا الموسم ، وأعتقد أننا نبحث عن تصحيح مفرط في هذه المباراة.

Pick: Oregon -1.5 (-115 ، ESPN BET)

احصل على هذا العرض الرياضي ESPN BET لأوريجون مقابل إنديانا

الكتاب الرياضي يعرض شفرة رهان ESPN الرهان الأول يستريح ما يصل إلى 1500 دولار NYPOST

أضع اسمي في هذا الاختيار ولكن لا تتردد في تلاشيني إذا رأيت مناسبًا.

سواء كنت تشعر بأن بط أوريغون ستغطي أم لا ، استخدم ESPN BET للحصول على رهانك الأول إذا فقدت مع إعادة تعيين رهان أول 1500 دولار مع رمز الترويجي NYPOST.

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Erich Richter هو حزام أزرق برازيلي جيو جيتسو ولكن لديه حزام أسود في الرهان MMA. خلال موسم كرة القدم ، عرض أرباحًا هائلة في The Post in the Plaray Prop Market في الموسمين الأخيرين. بينما يراهن باستمرار لقطات طويلة ، فإن عائده على الاستثمار هو 30.15 في المئة منذ عام 2022.