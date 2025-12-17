رمز مكافأة bet365 NYPBET: راهن بـ 5 دولارات، واحصل على 150 دولارًا كمكافأة للرهانات على Rams vs. Seahawks

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



يبدأ فريق Rams and Seahawks أسبوع NFL 16 في “Thursday Night Football”.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الرهان، رمز مكافأة bet365 Sportsbook NYPBET يفتح الحصري راهن بمبلغ 5 دولارات، واحصل على 150 دولارًا في عرض الرهانات الإضافية لمسابقة NFC West هذه.

بعد انتزاع رصيف التصفيات في الأسبوع 15، يتطلع شون ماكفاي ولوس أنجلوس الآن لاكتساح سلسلة الموسم ضد منافسهم في الدرجة. يهدف سام دارنولد إلى الخلاص بعد نزهته الاعتراضية الأربعة مقابل الكباش في الأسبوع 11.

شارك في الحدث مع رمز المكافأة bet365 NYPBET.

هذا العرض الترويجي بسيط: أبعد وضع رهان بقيمة 5 دولارات مع bet365، سيكسب المستخدمون الجدد 150 دولارًا في الرهانات الإضافيةسواء فاز هذا الرهان أم خسره.

قبل وضع الرهان، قم بتوصيله رمز مكافأة bet365 Sportsbook NYPBET عند التسجيل لفتح العرض الخاص بـ Rams vs. Seahawks.

يجب على مستخدمي bet365 الجدد أن يكونوا حاضرين فعليًا في أريزونا، أو كولورادو، أو أيوا، أو إلينوي، أو إنديانا، أو كانساس، أو كنتاكي، أو لويزيانا، أو ماريلاند، أو ميسوري، أو نورث كارولينا، أو نيوجيرسي، أو أوهايو، أو بنسلفانيا، أو تينيسي أو فيرجينيا عند التسجيل للتأهل.

حدد عرض المكافأة الخاص بك: راهن بمبلغ 5 دولارات، واحصل على 150 دولارًا من الرهانات الإضافية، أو فز أو خسر! اختر ولايتك. اضغط على زر “انضم الآن”. املأ تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك. أدخل الرمز الترويجي NYPBET. اختر عرض الترحيب المفضل لديك. قم بعمل حد أدنى للإيداع قدره 10 دولارات

ما رأي رسالتنا حول رامز ضد سي هوكس

في NFC مزدحم، قام هذان الفريقان بفصل نفسيهما بوضوح عن المجموعة. تدخل سياتل مع أفضل فرق NFL +163 نقطة، الكباش خلفهم مباشرة عند +159.

ماثيو ستافورد 37 هبوطًا وخمسة اعتراضات جعلته ثابتًا في مقعد السائق لجائزة أفضل لاعب لهذا العام. قيادته المخضرمة، ومخطط ماكفاي الهجومي، وتمريرات التمرير دافانتي آدامز وبوكا ناكوا، جعلت لوس أنجلوس مستعدة لجولة ما بعد الموسم.

لم يكن أحد يستطيع التنبؤ باختراق جاكسون سميث-نجيجبا، لكن الدوري أصبح الآن على علم. يتلاءم Darnold بسلاسة مع هجوم Seahawks، حيث بلغ متوسط ​​JSN أفضل 110.1 ياردة في NFL لكل لعبة.

الإيداع مطلوب. الرهانات الإضافية المدفوعة. الرهانات الإضافية مستثناة من العوائد. العملاء الجدد فقط. تطبق الشروط والأحكام والحدود الزمنية والاستثناءات. 21+ (18+ في كنتاكي). مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-غامبلر. متوفر في أريزونا، CO، IA، IL، IN، KS، KY، LA، MD، MO، NC، NJ، OH، PA، TN، VA فقط. راهن بمبلغ 5 دولارات واحصل على 150 دولارًا من الرهانات الإضافية على bet365. الحد الأدنى من الاحتمالات -500 أو أكبر.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

مايك توراي هو صحفي ومحرر رياضي يتابع عن كثب الدوري الاميركي للمحترفين، واتحاد كرة القدم الأميركي، والرياضات الجامعية وUFC. لقد أظهر خبرته في كل من رهانات دعم لاعبي NBA وNFL لما يقرب من ثلاث سنوات. يتمتع مايك أيضًا بخبرة واسعة في مجال عروض الرهانات الرياضية، حيث يقوم في كثير من الأحيان بتجربة ومراجعة أحدث التطبيقات والمواقع.