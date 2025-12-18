رمز مكافأة bet365 NYPBET: راهن بمبلغ 5 دولارات، واحصل على 150 دولارًا من الرهانات الإضافية على Rams vs. Seahawks على “TNF”.

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



تجلب “كرة القدم ليلة الخميس” في سياتل تصادمًا شديد المخاطر بين فريقين 11-3 لعبوا بالفعل مباراة كلاسيكية بنتيجة واحدة، مع فوز رامز على سيهوكس، 21-19، الشهر الماضي.

يجب أن تعطي هذه اللعبة فكرة جيدة عما يمكن أن يقدمه مجال NFC في التصفيات: فاز كلا الناديين بنتيجة 8-1 في آخر تسع مباريات، وهما منافسان شرعيان في Super Bowl استنادًا إلى أسواق العقود الآجلة.

يتم تسعير بعض الكتب بهذا السعر، لكن الرهان 365 لديه الكباش المفضلة بنقطة واحدة.

ما يعتقده خبير البريد لدينا حول رامز ضد سي هوكس

امتلكت لوس أنجلوس هذه المباراة في النافذة، حيث غطت 11 من آخر 14 لقاء وخمس رحلات متتالية إلى Lumen Field.

يلعب ماثيو ستافورد كرة قدم فعالة وخالية من الأخطاء، بينما يدخل سام دارنولد عرضًا غير متكافئ آخر وألقى أربع اعتراضات ضد فريق رامز في اللقاء الأول.

أضف دفاعين تم تصنيفهما بالقرب من صدارة الدوري من حيث النقاط المسموح بها ولقاء سابق تأخر عند 26 نقطة مجمعة، ويمكن ضغط التسجيل.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

شون تريبيدي يعيق اتحاد كرة القدم الأميركي، NHL، MLB وكرة القدم الجامعية لصحيفة نيويورك بوست. وهو يركز في المقام الأول على الاختيارات التي تعكس القيمة السوقية مع تتبع الاتجاهات للتخفيف من المخاطر.