رمز مكافأة bet365 NYPBET: راهن بمبلغ 5 دولارات، واحصل على 200 دولار من الرهانات الإضافية لـ Giants vs. Packers

يتدخل جميس وينستون بدلاً من جاكسون دارت المصاب باعتباره المستضعف بسبع نقاط على أرضه أمام جرين باي في الأسبوع 11.

الرمز الترويجي bet365 NYPBET يسمح للمستخدمين الجدد بالمراهنة بمبلغ 5 دولارات والحصول على 200 دولار من الرهانات الإضافية، سواء فاز الرهان أو خسر في Giants vs. Packers.

بينما يتعرض العمالقة للضرب ويكسرون مدربًا مؤقتًا، فإن تقلب ونستون على الأقل يمنحهم فرصة الضرب ضد فريق باكرز الذي سجل إجمالي 20 نقطة فقط خلال آخر مباراتين.

يتعرض Matt LaFleur للضغط، ولم يتمكن هجوم Green Bay من تطهير مرتين من الهبوط في أسابيع متتالية، لكنه يواجه الآن أحد أسوأ دفاعات الدوري في مبنى قد يجتاحه المشجعون الزائرون.

ما يعتقده خبير البريد لدينا حول العمالقة مقابل باكرز

إن سجل Winston للألعاب النارية الفورية ومستوى ATS الضعيف لـ Green Bay – تغطية واحدة في سبع مباريات و1-3 على الطريق – يجعل هذه المباراة أقل بساطة بكثير مما قد يوحي به انتشار الاستحواذ الفردي النموذجي.

يتنازل العمالقة عن ثالث أكبر ياردات للعرض وثالث أكبر ياردات في التمريرات العميقة أثناء لعب تغطية الرجل بثاني أعلى معدل.

كان دفاع الجري في نيويورك، الذي يسمح بأكثر من 152 ياردة لكل لعبة، بمثابة مسؤولية أسبوعية، مما يمنح جوردان لوف وهجوم باكرز المضروب مدرجًا لتحقيق الاستقرار على الرغم من إصابات الخط الهجومي.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

شون تريبيدي يعيق اتحاد كرة القدم الأميركي، NHL، MLB وكرة القدم الجامعية لصحيفة نيويورك بوست. وهو يركز في المقام الأول على الاختيارات التي تعكس القيمة السوقية مع تتبع الاتجاهات للتخفيف من المخاطر.