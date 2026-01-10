رمز مكافأة theScore Bet NPNEWS: راهن بمبلغ 10 دولارات واحصل على 100 دولار من الرهانات الإضافية لتصفيات NFL

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



تنطلق التصفيات NFL بشكل كبير في نهاية هذا الأسبوع.

هناك ست مباريات بين السبت والاثنين، ويمكن للمراهنين الجدد استخدام TheScore Bet رمز المكافأة NPNEWS للحصول على صافي قيمة مكافأة قدرها 100 دولار إذا كانوا يراهنون على أي من الألعاب خلال Wild Card Weekend.

يبدأ الحدث بعد ظهر يوم السبت ويختتم بمواجهة “Monday Night Football” بين فريق تكساس وستيلرز في بيتسبرغ.

رمز مكافأة theScore Bet NPNEWS لتصفيات NFL

يمكنك تحقيق أقصى استفادة من هذا العرض الترحيبي من theScore Bet الذي يتيح للمستخدمين الجدد راهن بمبلغ 10 دولارات واحصل على 100 دولار من الرهانات الإضافية إذا فاز رهانهم.

فقط أدخل الرهان على النتيجة رمز المكافأة NPNEWS عند الاشتراك في الرهان على النتيجة لتفعيل هذا العرض الترحيبي.

عند التسجيل، يجب على المستخدمين الجدد التواجد فعليًا في أريزونا أو كولورادو أو واشنطن العاصمة أو أيوا أو إلينوي أو إنديانا أو كانساس أو كنتاكي أو لويزيانا أو ماساتشوستس أو ميريلاند أو ميشيغان أو ميسوري أو نورث كارولينا أو نيو جيرسي أو أوهايو أو بنسلفانيا أو تينيسي أو فيرجينيا أو فرجينيا الغربية للتأهل لهذا العرض الترويجي.

انقر فوق هذا وصلة. قم بإعداد حساب. التحقق من المعلومات الشخصية الخاصة بك. تطبيق الرمز الترويجي نب نيوز. ضع رهانًا بقيمة 10 دولارات في السوق المؤهلة.

ما رأي خبير البريد لدينا في تصفيات الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية

دائمًا ما تكون الجولة الأولى من تصفيات الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية مثيرة، لكن لوحة المراهنة تزيد من الدراما في نهاية هذا الأسبوع. تتميز لعبة واحدة فقط (رامز ضد بانثرز) باحتمالات غير متوازنة، بينما تتميز ثلاث من المسابقات بانتشار داخل المرمى الميداني.

اثنان من الميول في نهاية هذا الأسبوع (Bills vs. Jaguars وPackers vs. Bears) هما في الأساس اختيارات.

