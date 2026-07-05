رمز Kalshi الترويجي NYPMAX: تداول بمبلغ 10 دولارات واحصل على 15 دولارًا مقابل Mets vs. Braves

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يحجز فريق Mets and Braves منطقة NL East – ولسبب وجيه. لم تكن تشكيلة خليط ديفيد ستيرنز سوى خيبة أمل في عام 2026.

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سيبدأ نولان ماكلين (5-5، 3.78 عصرًا) مع فريق Amazins ضد تشكيلة Braves التي عانت في يونيو بعد بدء الموسم بقوة.

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ما يعتقده خبير البريد لدينا حول Mets vs. Braves

استعاد ماكلين عافيته بطريقة مثيرة للإعجاب يوم الثلاثاء، حيث ألقى ستة أشواط بدون أهداف بينما سجل سبعة في الفوز على بلو جايز. لقد كان مصدرًا ثابتًا للأشياء المتأرجحة والمخطئة هذا الموسم، حيث قام بتجميع 113 ضربة خلال 95 جولة.

أخذ فريق Mets سلسلة من ثلاث مباريات من أتلانتا في يونيو. قدم ماكلين أربع جولات وسمح مرتين مكتسبتين في 12 يونيو فيما أصبح فوزًا صادمًا لفريق ميتس بنتيجة 7-5.

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لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

شون تريبيدي يعيق اتحاد كرة القدم الأميركي، NHL، MLB وكرة القدم الجامعية لصحيفة نيويورك بوست. وهو يركز في المقام الأول على الاختيارات التي تعكس القيمة السوقية مع تتبع الاتجاهات للتخفيف من المخاطر.