رمز Kalshi الترويجي NYPMAX: تداول بمبلغ 10 دولارات واحصل على 15 دولارًا لبطولة ويمبلدون

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تستمر بطولة ويمبلدون، أحد التقاليد الرياضية العظيمة، يوم الاثنين، ويمكن للمستخدمين الجدد المشاركة في الحدث مع الرمز الترويجي Kalshi NYPMAX سوف تسمح لك بذلك تداول بـ 10 دولارات واحصل على 15 دولارًا عند التسجيل.

لا يزال تجار كالشي يدعمون يانيك سينر باعتباره المرشح المفضل على الرغم من المخاوف بشأن لياقته بعد إقصائه من بطولة فرنسا المفتوحة في الجولة الثانية.

كيفية استخدام رمز الإحالة كالشي

يمكنك إدخال كود كالشي الترويجي نيماكس أثناء الاشتراك في سوق التنبؤ. بمجرد التحقق من معلومات حسابك، قم بإجراء ما لا يقل عن 10 دولارات في الصفقات للتأهل للحصول على مكافأة قدرها 15 دولارًا.

يمكنك استخدام قيمة المكافأة البالغة 15 دولارًا في أي سوق بدءًا من بطولة ويمبلدون وحتى كأس العالم وحتى الدوري الأمريكي لكرة السلة (MLB) أو حتى عقود الأحداث خارج نطاق الرياضة مثل السياسة والطقس.

تسمح أسواق التنبؤ للأشخاص بشراء وبيع العقود المرتبطة بنتائج الأحداث المستقبلية، مع تقلب الأسعار بناءً على مدى احتمالية اعتقاد المتداولين بكل نتيجة. يمثل سعر السوق بشكل فعال تقدير الجمهور لاحتمال وقوع حدث ما. على سبيل المثال، يشير عقد يتم تداوله عند 0.65 دولار إلى وجود فرصة محسوسة بنسبة 65 بالمائة لحدوث هذه النتيجة.

أين يتوفر عرض كالشي؟

تعمل كالشي في الولايات والأقاليم التالية: ألاباما، ألاسكا، أركنساس، كاليفورنيا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، فلوريدا، جورجيا، هاواي، أيداهو، إنديانا، أيوا، كانساس، كنتاكي، لويزيانا، مين، مينيسوتا، ميسيسيبي، ميسوري، نبراسكا، نيو هامبشاير، نيو مكسيكو، نيويورك، نيو جيرسي، نورث كارولينا، داكوتا الشمالية، أوكلاهوما، أوريغون، بنسلفانيا، رود آيلاند، كارولينا الجنوبية، داكوتا الجنوبية، تينيسي، تكساس، يوتا، فيرمونت، فيرجينيا، واشنطن، واشنطن العاصمة، فرجينيا الغربية، ويسكونسن، وايومنغ.

ما رأي خبير البريد لدينا بشأن بطولة ويمبلدون

لا يزال سينر هو الشخص الذي يجب التغلب عليه، لكن هذا يبدو مفتوحًا جدًا مع الشكوك حول لياقة الإيطالي وكارلوس الكاراز على الهامش.

وقد يفتح ذلك الباب أمام نوفاك ديوكوفيتش ليحقق لقبه الـ25 في البطولات الأربع الكبرى، أو يمهد الطريق أمام لاعب غريب مثل بن شيلتون.

يجب أن يبلغ عمرك 18 عامًا أو أكثر وأن يكون لديك عنوان إقامة قانوني في الولايات المتحدة داخل الولاية أو العاصمة أو الأراضي الأمريكية. غير متوفر في AZ وIL وMA وMD وMI وMT وNV وOH.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

مايكل ليبوف هو أحد مشجعي سكان الجزيرة الذين طالت معاناتهم، ولكنه مراهن رياضي يحقق أرباحًا طويلة ويتمتع بخبرة 10 سنوات في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة المقامرين على الفوز بمجموعات الرهانات، والعثور على اللقطات الطويلة، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضات السائدة والمتخصصة.