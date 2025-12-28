رمية الطاحونة الهوائية المتأخرة التي قام بها جيانيس أنتيتوكونمبو تثير حفيظة بولز

عاد يانيس أنتيتوكونمبو من غياب للإصابة لمدة ثماني مباريات وقاد ميلووكي باكس للفوز الذي كان في أمس الحاجة إليه في شيكاغو، لكن ذلك لم يأت دون جدل.

أنهى نجم باكس الفوز بهدف دون منازع، مما أثار غضب بعض أعضاء فريق بولز، حيث كان ميلووكي يتقدم بسبع نقاط قبل هدف أنتيتوكونمبو الأخير وكان من الممكن أن ينفد الوقت.

لقد واجهه في البداية لاعب شيكاغو نيكولا فوتشيفيتش بينما كان أنتيتوكونمبو يسير في الملعب بعد الغمر قبل أن يصطدم زميله في فريق بولز كوبي وايت بالنجم.

وسرعان ما تم إخلاء المقاعد، على الرغم من عدم توجيه أي لكمات.

ودافع أنتيتوكونمبو عن تصرفاته، مشيراً إلى موقع الفريق في ترتيب المنطقة الشرقية.

قال أنتيتوكونمبو، الذي كان موضوع شائعات تجارية: “نحن في المركز الحادي عشر في الشرق”. “(علينا) أن نستمر في العثور على هوية، وإذا كان الأمر سيصبح متوترًا بعض الشيء في النهاية، فليكن. نحن لسنا أبطال. لماذا يجب أن نلعب على مدار الساعة ونحظى بالاحترام واللعب النظيف؟ نحن نقاتل من أجل حياتنا الآن.”

اختلف وايت مع عملية تفكير أنتيتوكونمبو.

قال وايت: “لم يكن عليه أن يغمس الكرة”. “إنه أمر غير محترم للعبة. قلت: يا أخي، أنت أفضل من ذلك. انتهت اللعبة. لماذا (فعلت) عليك أن تفعل ذلك؟ ” إنه أمر يتعلق بالاحترام.”

وكانت هذه هي المباراة الأولى لأنتيتوكونمبو منذ 3 ديسمبر/كانون الأول، حيث غاب عن الملاعب بسبب شد في ربلة الساق اليمنى. ذهب ميلووكي 2-6 بدون أفضل لاعب وهو 13-19.

وقال أنتيتوكونمبو عن محنة ميلووكي: “إذا واصلنا الخسارة، فمن المحتمل أن نصف الفريق لن يكون موجودًا هنا. لن نخوض التصفيات. لن نصل إلى التصفيات”. أنا حقًا لا أهتم (بما تعتقده شيكاغو). في نهاية اليوم، أريد فقط أن أكون متاحًا وأن أكون بصحة جيدة وأساعد فريقي على الفوز. وإذا كان (غمر طاحونة هوائية) هو ما يجب أن يحدث لكي يستيقظ الجميع ويفهموا، “نحن نقاتل من أجل حياتنا وعلينا أن نتسخ أيدينا”، فليكن.”