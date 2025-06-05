رهان نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين بقيمة مليون دولار على الرعد ، لكن الجمهور يحب بيسرز

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يأتي Big Money على الرعد المفيد بشكل كبير في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين.

أبلغ بن فوكس في Yahoo Sports يوم الخميس أن Bettor MGM في لاس فيجاس قد تخطى 1.05 مليون دولار في أوكلاهوما سيتي للفوز بالمسلسل في -700 احتمالات.

سوف يفوزون 150،000 دولار إذا كان الرعد يمكن أن ينزل بيسرز.

وأضاف Fawkes أن هذا هو أكبر رهان نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين في الكتب الرياضية القانونية في الولايات المتحدة حتى الآن.

دعمت الحيتان المراهنة باستمرار OKC ، مع 88.2 في المئة من المقبض يذهب إلى الرعد في ESPN BET.

الجمهور قصة مختلفة.

فقط 22.2 في المئة من التذاكر في ESPN BET على الرعد.

إنها قصة مماثلة في Betmgm Sportsbook حيث 94 في المائة من الرهانات موجودة على Pacers للفوز بالمسلسل.

مع وجود إنديانا حوالي +500 في معظم الكتب الرياضية الكبرى ، تأمل فيغاس براغي أن يكون الرعد هو الذي يظهر منتصراً.

وقال كريستيان سيبوليني ، مدير تجارة Betmgm Sportsbook ، في بيان صحفي: “إن الرعد هو المفضلات الكبيرة للفوز ببطولة الدوري الاميركي للمحترفين ونتيجة رائعة للكتاب الرياضي في سوق العقود الآجلة”. “نحن نشجع ضد بيسرز يرفع كأس لاري أوبراين.”

المراهنة على الدوري الاميركي للمحترفين؟

يأتي الرعد إلى المسلسل كمفضل تاريخي.

لديهم ثاني أفضل احتمالات في مباراة نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين منذ عام 2005 ، حيث كانت المرشحون المفضلون الوحيدون هو المحاربين 2017-18 ، الذين كانوا -1075 ضد ليبرون جيمس وكليفلاند كافالييرز.

OKC هو مفضل 9.5 نقطة في Game 1 ضد Pacers مساء الخميس.