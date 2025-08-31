رهان 5 دولارات ، احصل على 200 دولار في الرهانات المكافأة ، أو تخسر أو خسارة لأرسنال مقابل ليفربول

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



ما الذي يمكن أن ينتهي به المطاف كواحدة من أكبر المباريات في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

يستضيف أبطال ليفربول أرسنال في معركة بين اللقب المفضلتين.

هل تتطلع إلى الرهان على أرسنال ضد ليفربول؟ لدى الأشخاص في BET365 رمز مكافأة حيث يمكنك المراهنة على 5 دولارات والحصول على 200 دولار في رهانات المكافآت ، سواء فزت أو تخسر.

استخدم BET365 رمز الترويجي NYPBET لتعطل مكافأة ليفربول مقابل آرسنال.

BET365 رمز المكافأة نيببيت: رهان ياN Liverpool vs. Arsenal

إذا كنت تراهن على أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ، تصل إلى 5 دولارات ، فستحصل على 200 دولار من الرهانات المكافأة أو الفوز أو الخسارة!

حow للتسجيل في Bet365 Sportsbook

حدد عرض المكافأة الخاص بك: رهان 5 دولارات ، احصل على 200 دولار في الرهانات المكافأة ، أو تخسر! اختر ولايتك. اضغط على زر “انضم الآن”. املأ تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك. عند المطالبة ، أدخل رمز الترويج نيببيت. اختر عرض الترحيب المفضل لديك. جعل الإيداع الحد الأدنى من 10 دولارات.

ما يفكر فيه خبير آخر لدينا أرسنال ضد ليفربول

كلاهما من أرسنال وليفربول بداية مثالية ، لكنهما وصلوا إلى هذه النقطة بطرق مختلفة للغاية.

بينما لعب ليفربول بعض المباريات ذات الحدث العالي ، قام أرسنال بتدوين صفحتين نظيفتين في طريقهما إلى بداية 2-0-0.

سنرى الأسلوب الذي يفوز صباح يوم الأحد في أنفيلد عندما يجتمع هذان العمالقة في أول مباراتين في هذه الحملة.

عملاء جدد فقط ، 21+ (18+ في KY). مشكلة المقامرة؟ اتصل 1-800 Gambler. متوفر في AZ ، CO ، NJ ، IA ، IL ، KS ، KY ، In ، LA ، NC ، VA ، PA ، TN ، OH فقط. رهان 5 دولارات واحصل على 200 دولار في رهانات المكافآت في BET365. التسجيل المطلوب. إيداع الحد الأدنى 10 دولارات المطلوبة. الحد الأدنى احتمالات -500 من أكبر. الرهانات المكافأة الرهان المستبعدة من العائدات. T&CS ، الحدود الزمنية والاستثناءات تنطبق.