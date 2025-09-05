رهان 5 دولارات ، احصل على 300 دولار في رهانات إضافية إذا فاز رهانك لجيمس ماديسون مقابل لويزفيل

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



إنه أمر زائد لكرة القدم الآن بعد أن عادت اتحاد كرة القدم الأميركي وكرة القدم إلى شاشات التلفزيون هذا الأسبوع.

يواجه جيمس ماديسون لويزفيل في مباراة في وقت مبكر يوم الجمعة على ESPN2.

Louisville هي مفضلة ضخمة 13.5 نقطة تتجه إلى هذه اللعبة.

ما يفكر فيه خبيرنا في آخر جيمس ماديسون ضد لويزفيل

إنها مكان صعب بالنسبة لجيمس ماديسون ، الذي لديه خط هجوم متقطع والكثير من المخاوف المتعمقة.

لدى الكرادلة قائمة أكثر موهبة ، بالنظر إلى أن الكرادلة لديها مجندين من فئة ثلاث نجوم ، Mason Mimis ، باعتباره قورتربك البداية.

Louisville هو مفضل كبير ، وسيحتاج James Madison إلى إنشاء تحولات للتعليق.

افتتح الكرادلة بسحق 51-17 من شرق واشنطن حيث حقق الكرادلة 542 ياردة من الهجوم مع السماح 150 فقط.

جيمس ماديسون ، في الوقت نفسه ، هزم ويبر ستيت ، 45-10.

احتل الدوقان قيادة 28-7 في نهاية الشوط الأول وتجولت في الشوط الثاني ، مع الانتهاء من 458 ياردة من الجرائم مع السماح فقط 148.

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Erich Richter هو حزام أزرق برازيلي جيو جيتسو ولكن لديه حزام أسود في الرهان MMA. خلال موسم كرة القدم ، عرض أرباحًا هائلة في The Post in the Plaray Prop Market في الموسمين الأخيرين. بينما يراهن باستمرار لقطات طويلة ، فإن عائده على الاستثمار هو 30.15 في المئة منذ عام 2022.