رهان 50 دولارًا ، احصل على 250 دولارًا في فانكاش لفتح الولايات المتحدة

تبدأ الدور ربع النهائي في بطولة 2025 US Open يوم الثلاثاء ، وتبدو البطاقة مستعدة تمامًا.

سيلتقي جيري ليكا كارلوس ألكاراز في إحدى مباريات ربع النهائي للرجال ، لكن العناوين الرئيسية هي مواجهة بين نوفاك ديوكوفيتش وتايلور فريتز.

تتصدر بطاقة النساء أرينا ساباليينكا وجيسيكا بيجولا ، وكلاهما المفضل في مباريات كل منهما.

ما يفكر فيه خبيرنا في الولايات المتحدة المفتوحة

Lehecka هي لاعب ولن يتم استخلاصها باستخفاف من قبل Alcaraz ، ولكن لا شك أن فريتز ضد Djokovic هي العناوين الرئيسية لجدول الثلاثاء.

كان فريتز رائعًا في عام 2025 ، لكنه 0-10 ضد ديوكوفيتش في حياته المهنية ، وهذا هو السبب في أن الصرب هو المفضل للفوز بالمباراة ، وفقًا لما ذكره Panatics Sportsbook.

سنرى ما إذا كان بإمكان الأمريكيين أخيرًا كسر السداسي تحت الأضواء الساطعة لمدينة نيويورك.

