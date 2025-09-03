رهان 50 دولارًا ، احصل على 250 دولارًا في Fancash لـ The US Open يوم الأربعاء

قد يتم تعويض New York Post و/أو تلقي لجنة تابعة إذا قمت بالنقر فوق أو الشراء من خلال روابطنا. التسعير المميز يخضع للتغيير.



نحن بحزم في نهاية الأعمال التجارية 2025 US Open.

يتصدر بطاقة الأربعاء اثنين من الدور ربع النهائي إلى جانب النساء. من المقرر أن تواجه نعومي أوساكا كارولينا موستوفا في مباراة واحدة ، بينما ستواجه إيجا سوياتيك أماندا أنيسيموفا في الآخر.

يتميز قرعة الرجال بمعركة All-Italian بين Jannik Sinner و Lorenzo Musetti ، ومواجهة بين Felix Auger-Aliassime و Alex de Minaur.

ما يفكر فيه خبيرنا في الولايات المتحدة المفتوحة

ستكون القصة تمامًا إذا تقدم كل من أوساكا وأنيسيموفا إلى الدور نصف النهائي.

وضعت Anisimova معًا تمامًا قوس الخلاص مع تشغيلها في Wimbledon ، لكنها كانت قصيرة في النهائيات ضد Swiatek.

ستساعد رحلة إلى الدور نصف النهائي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في تخفيف الألم من تلك الهزيمة.

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.