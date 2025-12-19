رهان Inside DraftKings بقيمة 100 مليون دولار ضد جيك بول في قتال ضد أنتوني جوشوا

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



لقد حفرت شركة DraftKings خطًا في الرمال – حيث أن عملاق المراهنات لا يؤمن بـ Jake Paul.

قال مدير العمليات الرياضية في DraftKings، جوني أفيلو، لصحيفة The Post إنه يبدو أنه سيكون لديهم ما يقرب من 100 مليون دولار من الفوائد الجذرية ضد بول الليلة في مباراة الملاكمة التاريخية ضد بطل الوزن الثقيل السابق أنتوني جوشوا.

“نعم ولا”، أجاب أفيلو وهو يضحك على سؤال حول ما إذا كان متحمسا لمباراة الملاكمة الكبيرة يوم الجمعة.

“ستحظى منصة Netflix بالكثير من الاهتمام، ويتمتع جيك بول بهذه القوة النجمية. لست متأكدًا من أنها ستكون أكبر معركة مراهنة على الإطلاق، فلا تزال هذه معركة بول ضد مايك تايسون، ولكن من وجهة نظر المسؤولية، والطريقة التي تتجه بها الأمور، لدينا اهتمام كبير بتأصيلها.”

تشهد لعبة DraftKings عددًا كبيرًا من “الرهانات الصغيرة” – أقل من 50 دولارًا – على بول.

عادةً، عندما يتحمل أحد الرهانات الرياضية هذه المسؤولية الكبيرة، فإنه سيحرك الخط في هذا الاتجاه، ولكن اعتبارًا من بعد ظهر يوم الجمعة، يرفض DraftKings.

“نشعر أن هذا هو السعر المناسب. ارتدي قبعة المراهنات الخاصة بك، وقد عززنا جوشوا ليفوز في الجولتين الأولى والثانية،” تابع أفيلو. “(ديف) بورتنوي موجود أيضًا في جوشوا وأكثر من 2.5 طلقة.”

افتتح Paul عند +1500 للفوز بهذه المباراة عندما تم الإعلان عنها لأول مرة ولكن هذا الخط انحرف إلى +650، ويبدو أن DraftKings وكل متجر مراهنات آخر يرفضون النزول إلى أقل من ذلك.

وأضاف أفيلو: “نحن لن نخرج منه”. “نشعر أن هذا هو المكان المناسب.”

وأضاف أفيلو أنه لا يوجد الكثير من الرهانات ذات الأموال الكبيرة على بول.

وتابع أفيلو: “لدينا تراكم عند +700 والفوز بـ KO/TKODQ +1400”.

وأضاف أفيلو: “إن (المراهن) العادي لن يضع 12 دولارًا ليفوز بدولار واحد”. “نعم، سيكون هناك بعض أموال يشوع، لكن التراكم على بولس سيكون ساحقا”.

عندما سئل عن القلق من أن بول، من خلال شركته Most Valuable Promotions، يروج للقتال بقواعد خاصة مثل فئات الوزن المختلط، وأطوال الجولة غير القياسية وثماني جولات بدلاً من 12، قال أفيلو إن ذلك يؤثر في أسعارها.

وقال: “عندما تتلاعب بالقواعد، فإننا نتحدث عن وقت أقل وجولات أقل”. “نعتقد أنه إذا استمر الأمر لمزيد من الجولات، نعتقد أنه من المحتمل أن يكون في صالح بول”.

بول، الذي كان من المقرر سابقًا أن يقاتل جيرفونتا ديفيس بحد أقصى 135 رطلاً، يقاتل الآن جوشوا، الذي بلغ وزنه 234 رطلاً يوم الخميس.

ويضيف أفيلو أن هذا النوع من المراهنة يذكره بمباراة الملاكمة لعام 2017 بين فلويد مايويذر وكونور مكجريجور.

وتابع أفيلو: “إنه نوع ما يعيدني إلى مباراة فلويد مايويذر ضد كونور مكجريجور”. “هنا، لقد أصبحنا قانونيين الآن… ستكون هذه أكبر معركة لنا هذا العام. كان كانيلو (ضد) كروفورد هو الأكبر، لكن يجب أن تتجاوز ذلك. السعر مرتفع للغاية. من المحتمل أن يكون أحد أكبر أحداث المراهنة على الإطلاق.

“منذ أن عززنا الجولتين 1 و2 إلى +150، فإننا نشهد بعض الإثارة هناك. لا تزال المراحل مبكرة في دعائم الجولة الزائدة/السفلى. يراهن الجميع على الجولات التي تزيد عن 2.5.”

ستكون كل الأنظار متجهة إلى الدائرة المربعة في وقت متأخر من يوم الجمعة وحتى يوم السبت حيث يخرج بول باعتباره المستضعف بشكل كبير، لكن مجتمع المراهنة يركز عليه بالكامل.

