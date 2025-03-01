رواية دويان ويد لقصة ملفات تعريف الارتباط تنتمي إلى أحدث العبث

مهلا ، أنا فقط أعمل هنا. خذها مع المدير.

عند التقليب من خلال مجموعتي الأسبوعية من الملاحظات ، يتم تحميلها مرة أخرى مع العبثية والمهزلة غير المقصودة ولكن مع ذلك. للمبتدئين:

تم توفير فكرة هذا الأسبوع من قبل نجم الدوري الاميركي للمحترفين السابق دويان واد ، الذي في النسخة المطهورة من مقابلة بودكاست-“كلمة” F “الآن تكفي للإخلاص-تحدث زميله في فريق Heat لعام 2010 ليبرون جيمس في العلاقة المتناقصة مع رئيس الفريق بات رايلي.

ادعى واد أن رايلي ، لسبب لا يمكن تفسيره – اللياقة البدنية لجيمس؟ – صادر بطريقة ما تلك ملفات تعريف الارتباط أو استولت على تلك الأشياء الجيدة.