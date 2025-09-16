روبرت ريدفورد ، الممثل والمدير الأيقوني ، ميت في 89

في عام 2018 ، قال ريدفورد إنه كان يتقاعد إلى حد ما من التمثيل مع “The Old Man and The Gun” لعام 2018 ، وفقًا لبي بي سي. يبدو أنه أراد أن ينتهي في ملاحظة عالية صداها مع النصيحة التي تلقاها من الممثلة الشهيرة إنغريد بيرجمان في عام 1963 ، “لا تعمل فقط” ، كما يستشهد الجارديان. بصرف النظر عن عمله البيئي المستمر ، أراد ريدفورد تحويل انتباهه إلى الإنتاج والتوجيه.

طوال حياته ، كان ريدفورد يعشق في الهواء الطلق ، حيث يقول نقشه المكتوب ذاتيًا على منتجعه الجبلي في ولاية يوتا ، “الطبيعة والإبداع يطيعون نفس القوانين ، إلى نفس النهاية: الحياة”. تلك الأرض في ولاية يوتا ، التي بدأت بمؤامرة مساحتها فدانين تم شراؤها مقابل 500 دولار بعد ريدفورد ترحيل في المنطقة ، لكل أخبار الأم الأرض ، مهنة ريدفورد ونموها. الاسم الذي يحمله ، صندانس ، هو تكريم لدوره في عام 1969 “بوتش كاسيدي وطفل صندانس” ، الذي يعكس أيضًا معهد صندانس لصانعي الأفلام الصاعدين الذين أسسهم عام 1980.

في حياته الشخصية ، كان ريدفورد يعاني من مأساة عدة مرات ، خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفاله. توفي طفله الأول سكوت ، كما أشار السيرة الذاتية ، في عمر 5 أشهر من متلازمة وفاة الرضع المفاجئة. في عام 2020 ، توفي ابنه جيمس بعد سن 58 من سرطان الكبد. نجا ريدفورد من قبل طفلين آخرين ، شونا وآمي ، لكل أسبوعي أقرب ، وزوجته سيبل سزغجارز.