روبرت ريدفورد ، الممثل والمدير الأيقوني ، ميت في 89

توفي الممثل والمدير والبيئة الأسطورية روبرت ريدفورد بحزن في 16 سبتمبر 2025 (عبر NBC). كان عمره 89 عامًا. من خلال الدعاية ، توفي ريدفورد “في جبال ولاية يوتا – المكان الذي أحبه ، وتحيط به أولئك الذين أحبهم. سيفتقده كثيرًا. تطلب العائلة خصوصية”.
ترك روبرت ريدفورد علامة دائمة ليس فقط في هوليوود مع المنعطفات الأيقونية والوصول إلى الجوائز كممثل (“بوتش كاسيدي وطفل صندانس” لعام 1963 ، “The Sting” ومدير عام 1973 (“شعب العاديين في عام 1980” ، “معرض Quiz” لعام 1994) ، ولكن أيضًا في عالم البيئة و Philanthropy. فاز ريدفورد بجوائز الإنجاز مدى الحياة لأفلام مثل جائزة سيسيل ب. ديميل في عام 1994 ، وجائزة التميز الفني في موريليا السينمائي في عام 2019 ، مع بقاء المدافع المتحمس للبيئة ، والفنون ، ودمج الاثنين إلى طرق جديدة للتوعية حول ضرورة حماية الأرض. “هذا هو الكوكب الوحيد الذي لدينا” ، ونقلت رولينج ستون. “ما الذي يمكن أن يكون أكثر أهمية من حمايته؟”
عمر التمثيل والتوجيه وحماية البيئة
لم يكن ريدفورد ليس واحدًا لمجرد الدعوة إلى كرسي بذراعين ، حيث كان على مستوى صورته النشطة والوعرة. لقد شارك بشكل مباشر في الضغط من أجل الطاقة النظيفة (لكل سي إن إن) ، وتبرع بمحافظة عائلة ريدفورد التي تبلغ مساحتها 860 فدانًا على جمعية الحفاظ على الحياة البرية ، وكان عضوًا نشطًا في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية (لكل رولينج ستون) ، وهو مركز ريدفورد لتصنيع الأفلام الناشطة ، وإنشاء فيلم Sundance Film. مهرجان صندانس السينمائي).
إنه حتى واحد من حفنة من المدنيين فقط منح الميدالية الرئاسية للحرية ، وفي هذه الحالة من الرئيس أوباما في عام 2016 ، كما يتذكر سولت ليك تريبيون.
غير متطابق لجأ إلى الفن والسينما كشخص بالغ
ولد تشارلز روبرت ريدفورد جونيور في عام 1936 في سانتا مونيكا ، كاليفورنيا ، نشأ ريدفورد في ما دعا إلى مجلة الرجال ، “جزء ناطقة بالإسبانية من سانتا مونيكا ، في منزل مصنوع من العشب مع شريط صغير من العشب إلى الفناء الخلفي”. لقد أمضى وقتًا أطول من أحلام اليقظة أكثر من أي شيء آخر ، قائلاً إنه “يكذب في العشب في مكان ما ويحدق ، وأفكر في أن أكون في مكان آخر ، يعيش حياة مختلفة”. وقال في السيرة الذاتية: “لقد فشلت في كل ما جربته”. تم إطلاق النار من وظيفة في ستاندرد زيت أن والده حصل عليه. قبل ذلك ، تم إطلاق النار من وظيفته في سوبر ماركت. فاز بمنحة دراسية للبيسبول لجامعة كولورادو و “أصبح الحرم الجامعي في حالة سكر وفجر قبل أن أتمكن من الذهاب”. كما واجه مشكلة مع الشرطة لسرقة Hubcaps والتسلل إلى حمامات الجيران. توفيت والدته في 19.
في النهاية ، قرر ريدفورد الانتقال إلى باريس لمتابعة الفن ، حيث كان “مهين” من خلال تربيته المعزولة وجهل الأحداث العالمية. عاد إلى نيويورك ، وتزوج ، ودرس في معهد برات للتصميم قبل التبديل إلى الأكاديمية الأمريكية للفنون الدرامية للتمثيل. بعد إجراء عرضين في برودواي – أراد أن يكون ممثلاً “جادًا” ولم يعرف شيئًا عن هوليوود ، كما يقول في المصدّق – حصل على عمل في التلفزيون انتقل بسرعة إلى فيلم “War Hunt” لعام 1962.
صندانس كيد ، منتجع صندانس ، ومهرجان صندانس السينمائي
في عام 2018 ، قال ريدفورد إنه كان يتقاعد إلى حد ما من التمثيل مع “The Old Man and The Gun” لعام 2018 ، وفقًا لبي بي سي. يبدو أنه أراد أن ينتهي في ملاحظة عالية صداها مع النصيحة التي تلقاها من الممثلة الشهيرة إنغريد بيرجمان في عام 1963 ، “لا تعمل فقط” ، كما يستشهد الجارديان. بصرف النظر عن عمله البيئي المستمر ، أراد ريدفورد تحويل انتباهه إلى الإنتاج والتوجيه.
طوال حياته ، كان ريدفورد يعشق في الهواء الطلق ، حيث يقول نقشه المكتوب ذاتيًا على منتجعه الجبلي في ولاية يوتا ، “الطبيعة والإبداع يطيعون نفس القوانين ، إلى نفس النهاية: الحياة”. تلك الأرض في ولاية يوتا ، التي بدأت بمؤامرة مساحتها فدانين تم شراؤها مقابل 500 دولار بعد ريدفورد ترحيل في المنطقة ، لكل أخبار الأم الأرض ، مهنة ريدفورد ونموها. الاسم الذي يحمله ، صندانس ، هو تكريم لدوره في عام 1969 “بوتش كاسيدي وطفل صندانس” ، الذي يعكس أيضًا معهد صندانس لصانعي الأفلام الصاعدين الذين أسسهم عام 1980.
في حياته الشخصية ، كان ريدفورد يعاني من مأساة عدة مرات ، خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفاله. توفي طفله الأول سكوت ، كما أشار السيرة الذاتية ، في عمر 5 أشهر من متلازمة وفاة الرضع المفاجئة. في عام 2020 ، توفي ابنه جيمس بعد سن 58 من سرطان الكبد. نجا ريدفورد من قبل طفلين آخرين ، شونا وآمي ، لكل أسبوعي أقرب ، وزوجته سيبل سزغجارز.