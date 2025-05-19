روب جرونكوفسكي ينفجر يضحك على نكتة عن صديقة بيل بيليتشيك جوردون هدسون

لم يكن وجه بوكر روب جرونكوفسكي فرصة عندما سمع نكتة عن صديقة بيل بيليتشيك ، جوردون هدسون ، البالغة من العمر 24 عامًا.

أثناء ظهور سلسلة YouTube “Sundae Conversation” يوم الأحد ، كافحت نهاية باتريوت السابقة الضيقة من أجل الحفاظ عليها معًا عندما انزلق المضيف كاليب بريسلي في نكتة صفيق حول فيلم Bill Belichick الجديد.

عندما استجوب Pressley الرياضي السابق في حياة جرونك بعد التقاعد ، ذكر أن Belichick ، ​​73 عامًا ، لديه الآن سيدة جديدة على ذراعه.

وقال لـ Gronkowski ، الذي أجاب “The Buffalo Bills؟”

“لا” ، أجاب بريسلي ، “هل قابلت صديقة المدرب بيليتشيك؟”

دفع السؤال جرونك إلى الانفجار بالضحك ،

“لقد حصلني” ، ضحك. “كيف سقطت من أجل ذلك؟”

إنه يأتي كما يبدو أن جرونك ضمنيًا في الأسبوع الماضي أن هدسون كان يعاني من إلهاء مدرب جامعة نورث كارولينا.

وقال جرونكوفسكي خلال مقابلة أجريت معه مؤخراً مع 98.5 مركز الرياضة: “أنت تعرف ، وفي الجزء الخلفي من رأسك ، أيضًا ، أنت تفكر فقط في نفسك أيضًا ،” عندما كنت في الوطنيين ، كان الهدف كله هو التخلص من جميع الانحرافات التي يمكن أن تحدث أثناء وجودك في الفريق “.

“ولا تجلب هذه الانحرافات إلى الفريق وفي غرفة الخزانة ، ونحن ننظر فقط إلى البرنامج في ولاية كارولينا الشمالية ، ويبدو أن هناك انحرافات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. لا يوجد حديث كرة قدم أيضًا.”

واجهت Belichick عددًا كبيرًا من الأسئلة حول علاقته مع هدسون في الأشهر الأخيرة – خاصة بعد أن توقفت مرارًا وتكرارًا مقابلة “CBS Sunday Morning” في أبريل.

في الأسبوع الماضي ، أخبر المدرب ESPN أن علاقته مع هدسون “خارج إلى الجانب” وأنها “لا علاقة لها بكرة القدم UNC”.

ومع ذلك ، كشف أن هدسون قد تم نسخه على رسائل البريد الإلكتروني من برنامج كرة القدم حيث لم يكن هناك أحد يدير قسم المعلومات الرياضية للفريق.

وقال بيليتشيك لـ Clark على البودكاست: “ستكون فرصًا شخصية. قد يكون الأمر شيئًا يتحدث ، قد يكون مظهرًا في هذا الأمر ، أو يتحدث عن هذا ، أو يريد شخص ما كل ما يحدث ليكون توقيعًا ، أو هذا النوع من الأشياء”. “وهكذا ، كانت تساعد نوعًا من التنظيم بالنسبة لي.

“أحد الأشياء الأولى التي ظهرت عندما أرسلت لي نورث كارولينا رسائل بريد إلكتروني قائلة:” ​​هؤلاء الأشخاص يريدون التحدث معك … “لقد أرسلت رسالة بريد إلكتروني ،” هل يمكنك نسخ Jordon على هذه الطلبات؟ ” لذلك يمكنها على الأقل التصفية من خلالهم لأنه لم يكن هناك أحد.

“لم يكن لدينا رجل معلومات رياضية. نظرًا لأن جميع رسائل البريد الإلكتروني تتم مشاركتها علنًا ، فقد تم اعتبارها في إدارة إدارة المعلومات الرياضية. وأدى ذلك أيضًا إلى سرد ، وهو ما لا يفعل ذلك تمامًا.