روتجرز يتغلب على فيرجينيا تك ليظل بلا هزيمة

بلاكسبرج، فيرجينيا – نجح جاي باتيل في تسجيل هدف ميداني من مسافة 24 ياردة قبل 1:56 دقيقة من نهاية المباراة ليقود روتجرز إلى الفوز 26-23 على فرجينيا تك يوم السبت.

توج هدف باتيل الميداني مسيرة ممتدة 68 ياردة بعد أن أهدر روتجرز (3-0) تقدمًا بفارق 16 نقطة عند دخول الربع الرابع، لكنه صمد ليحقق أول فوز له على الطريق هذا الموسم وانتصاره العاشر على التوالي خارج المؤتمر.

استحوذ فريق فرجينيا تك (2-2) على الكرة عند خط 25 ياردة بعد هدف باتيل الميداني، ولكن في اللعبة الثالثة من الهجوم، اعترض روبرت لونجربيم لاعب روتجرز تمريرة لاعب الوسط كيرون درونز ليضمن الفوز لفريق سكارليت نايتس.

تمكن فريق هوكيز من التعادل بنتيجة 23-23 بعد تسجيل هدفين وتحويل نقطتين في محاولتين متتاليتين في الربع الرابع. وسجل بهايشول توتن هدفي هوكيز من مسافة 14 و2 ياردة.

تعاون كايل مونانجاي وصامويل براون في تحقيق 144 ياردة سريعة وثلاثة أهداف لصالح روتجرز، والتي أنهت المباراة برصيد 187 ياردة سريعة.

اندفع توتن لمسافة 122 ياردة ليقود هوكيز.

الوجبات الجاهزة

روتجرز: اتخذ جريج شيانو قرارًا غريبًا في الربع الثالث، حيث اختار رمي الكرة في المحاولة الرابعة من مسافة الهدف عندما كان الفريق متقدمًا بنتيجة 23-7، لكنه فشل في التحويل.

كانت تلك واحدة من العديد من فرص التسجيل – أهدر فريق سكارليت نايتس هدفين ميدانيين وخسر كرة مرتدة داخل منطقة فرجينيا تيك 5 – والتي أهدرها فريق روتجرز في مباراة كان من المفترض أن يفوز بها بسهولة.

لكن فريق Scarlet Knights نجح في البقاء وتوجه إلى مباراته الافتتاحية في Big Ten دون هزيمة.

فرجينيا تك: لقد انتظر فريق Hokies وقتًا متأخرًا للغاية للبدء في هذه المباراة وقد كلفهم ذلك الكثير.

فقدوا الكرة ثلاث مرات ولم يتمكنوا من إيقافهم في خسارة وقت الاستحواذ بشكل سيء (39:20-20:40).

وقد أدى كل ذلك إلى خسارة أخرى خارج المؤتمر أمام منافس من فئة Power 4.

خسر فريق فرجينيا تيك 12 مباراة متتالية خارج المؤتمر أمام منافسين من الدرجة الرابعة ونوتردام.