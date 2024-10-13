روجر جودل يثير أول لعبة Super Bowl دولية

يمكن أن يتضمن دفع اتحاد كرة القدم الأميركي للعب المباريات الدولية خطة لمباراة Super Bowl قريبًا.

أثار المفوض روجر جودل، الذي عارض الفكرة رسميًا، إمكانية إقامة أول بطولة سوبر بول خارج الولايات المتحدة يوم السبت أمام منتدى للمشجعين في لندن.

قال عند إجابته على سؤال حول نقل اللعبة إلى موقع محايد: “لقد حاولنا دائمًا لعب Super Bowl في مدينة NFL – وكان ذلك دائمًا بمثابة مكافأة للمدن التي لديها امتيازات NFL”. “لكن الأمور تتغير. لن أتفاجأ على الإطلاق إذا حدث ذلك يومًا ما.”

يمكن أن تدخل الخطة حيز التنفيذ بحلول عام 2028، حيث أن مواقع Super Bowl محجوزة حتى ذلك الحين.

ستقام المباراة الكبرى لهذا الموسم في نيو أورليانز، يليها ملعب ليفي في سانتا كلارا، كاليفورنيا في عام 2026، واستاد سوفي في إنجليوود، كاليفورنيا في عام 2027.

قبل موسم 2024، كان هناك 50 مباراة دولية في الموسم العادي في تاريخ الدوري.

كانت لندن الأكثر شعبية بـ 36 مباراة، تليها تورونتو (6)، مكسيكو سيتي (5)، ميونيخ (2)، وفرانكفورت (1).

افتتح فريق إيجلز آند باكرز هذا الموسم بمباراة دولية في البرازيل يوم 6 سبتمبر/أيلول، حيث فاز فيلادلفيا بنتيجة 34-29.

كانت هذه أول مباراة في الموسم العادي لاتحاد كرة القدم الأميركي على الإطلاق في أمريكا الجنوبية واجتذبت أكثر من 45000 مشجع في ساو باولو.

بما في ذلك البرازيل، سيتم لعب خمس مباريات دولية في موسم 2024.

في الأسبوع الخامس، خسر فريق Jets أمام الفايكنج في لندن، 23-17، والتي انتهى بها الأمر لتكون آخر مباراة لفريق Jets يدربها روبرت صالح، الذي تم استبداله بالمدرب الرئيسي المؤقت جيف أولبريتش.

ستستضيف لندن أيضًا فريق Bears and Jaguars في الأسبوع السادس، جنبًا إلى جنب مع Patriots وJaguars في الأسبوع السابع. وستقام المباراة الدولية النهائية لهذا الموسم في ميونيخ بين العمالقة والفهود في الأسبوع العاشر.

وإذا توسع الموسم العادي لدوري كرة القدم الأمريكية إلى 18 مباراة، قال جودل إنه وضع خطة يمكن أن تشمل لعب 16 مباراة دولية كل عام.

وقال إنه “ليس هناك شك” في أن أيرلندا ستستضيف في نهاية المطاف مباراة وكذلك ريو دي جانيرو لتكون المدينة المضيفة.