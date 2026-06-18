روري ماكلروي، نجوم بطولة الولايات المتحدة المفتوحة يراقبون كأس العالم

لقد وصلت حمى كأس العالم إلى كل جزء من الولايات المتحدة تقريباً، حتى الطرف الشرقي من لونغ آيلاند، حيث تقام بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في شينيكوك هيلز.

بينما يتنافس أفضل لاعبي الجولف في العالم للفوز بواحدة من البطولات الأربع الكبرى في هذه الرياضة، فإن كأس العالم قد وفر مصدر إلهاء قيمًا.

قال روري ماكلروي هذا الأسبوع إنه من “الجميل” أن تكون اسكتلندا في كأس العالم هذا العام وأن البطولة ككل كانت مفيدة في الحفاظ على مستواه قبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا الأسبوع.

قال: “من الجيد أن يتم تشغيله، وخاصة هذا الأسبوع، إنه مصدر إلهاء جيد أن تكون قادرًا على العودة من ملعب الجولف وتشغيل كرة القدم ونسيان أمر الجولف قليلاً”.

كما تم أيضًا ضبط سكوتي شيفلر المصنف الأول عالميًا، على الرغم من أنه ليس من أكبر مشجعي كرة القدم.

وقال: “أحتفظ إلى حد كبير بكل رياضاتي من أجل كرة القدم. لقد استمتعت حقًا بمشاهدة نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين في الأسابيع القليلة الماضية أيضًا”، في إشارة إلى فوز السلسلة 4-1 الذي منح نيكس لقبه الأول في الدوري الاميركي للمحترفين منذ 53 عامًا. “أعتقد أنه إذا كنت من محبي الرياضة، وأنا كذلك، فيجب عليك المشاركة في كأس العالم. لقد تمكنت من المشاهدة قليلاً. ليس بالقدر الذي كنت أتمناه، لكنني بالتأكيد منتبه.”

يسعى ماكلروي إلى تحقيق أول لقب له في بطولة أمريكا المفتوحة منذ فوزه بها في عام 2011، بينما يتطلع شيفلر إلى إكمال مسيرته في البطولات الأربع الكبرى من خلال الفوز بالبطولة الكبرى الوحيدة التي لم يفز بها بعد.

قد تكون بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للسيدات في شينيكوك هيلز على بعد 10 سنوات، لكن اتحاد الجولف الأمريكي أعرب عن حماسه بشأن الاتجاه الذي تتجه إليه لعبة السيدات خلال العقد المقبل قبل أن تصل إلى الطرف الشرقي من لونغ آيلاند.

تميزت البطولة المثيرة التي أقيمت في نادي ريفييرا الريفي التاريخي بفوز النجمة نيللي كوردا بضربة واحدة على تشارلي هال وجابي لوبيز.

وقال مايك وان، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأمريكي لكرة القدم، يوم الأربعاء: “كانت ريفييرا مسرحًا ضخمًا للعبة السيدات، وكنا فخورين بها للغاية”. “لقد كانت تجربة مذهلة. إذا كنت تعتقد أن ما رأيته في ريف منطقي، فلا أستطيع إلا أن أتخيل كيف ستكون السنوات العشر القادمة.”

أعلنت USGA و R&A في بيان مشترك مع جولة PGA وجولة DP العالمية أنهم سيلقون نظرة أخرى على كيفية تعاملهم مع إجراءات التراجع عن المسافة القادمة.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، اتفقت الأطراف بشكل مشترك على أن لعبة الجولف لديها مشكلة المسافة، وأن “نهج اختبار المواد المستنفدة للأوزون المحدث قد لا يحقق النتائج المرجوة”، و”الاستعداد الجماعي لإعادة النظر في الأساليب البديلة” لهذه القضية.