روري ماكلروي ، ابنة جيت موطن لأيرلندا الشمالية بعد فوز الماجستير

عاد بطل الماجستير إلى الوطن الأم.

وصل Rory McIlroy إلى أيرلندا الشمالية يوم الجمعة بعد أن حصل على أول سادة له منذ ما يقرب من أسبوع في أوغوستا ، وهو ما عززه أيضًا كلاعب سادس ليصبح بطل البطولات الاربع الكبرى.

سافر Pro Golfer إلى المنزل بأناقة على طائرة خاصة بقيمة 70 مليون دولار وتم رصدها مع ابنته البالغة من العمر أربع سنوات ، بين ذراعيه عندما هبط في مطار جورج بست بيلفاست سيتي.

زوجة ماكلروي ، إيريكا ستول ، لم تُرى معهم أثناء خروجهم من الطائرة.

عطلة نهاية الأسبوع في McIlroy في أوغوستا ، جورجيا لم تأتي بدون دراما ، بالطبع.

تمكن اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا من التغلب على جاستن روز في جولة فاصلة واحدة لكسب سترته الخضراء و 4.2 مليون دولار من أموال الجائزة.

هبطت تسديدة McIlroy على بعد قدمين من العلم في الثامن عشر في مباراة فاصلة بعد أن وصلت روز إلى 10 أقدام. تم إنشاء Irelander الشمالية لطيور الصنبور وروز بحاجة إلى أن تغرق له أي أمل-وغاب عن الجانب الأيمن.

وجاءت مباراة فاصلة مكثفة بعد أن غاب McIlroy عما كان يمكن أن يكون على قدم المساواة 4 أقدام على الحفرة النهائية في التنظيم.

بينما كان يتلقى سترته الخضراء ، وضع McIlroy خططه للسفر إلى الوطن المعروفة.

قال ماكلروي أثناء استلامه في سترته الخضراء: “أريد أن أقول مرحبًا لأمي وأبي في أيرلندا الشمالية. أنا فقط لا أستطيع الانتظار للاحتفال بهذا معهم. “

بعد النصر ، قام أيضًا بمشاركة أحتضان حلوة وعاطفية مع الخشخاش والستول.

قام الزوجان بإعادة زواجهما في الصيف الماضي بعد ملف الطلاق البارز في مايو 2024.