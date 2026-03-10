روري ماكلروي يدافع عن لقب بطولة اللاعبين رغم عدم ثباته

رياضة
روري ماكلروي يدافع عن لقب بطولة اللاعبين رغم عدم ثباته

بونتي فيدرا بيتش، فلوريدا – روري ماكلروي، على الرغم من تعافيه مما أسماه مرض الظهر “العنيد”، سوف يجربه في بطولة اللاعبين هذا الأسبوع في TPC Sawgrass.

McIlroy، الذي انسحب من Arnold Palmer Invitational قبل دقائق من انطلاق الجولة الثالثة يوم السبت الماضي، لم يكن في الدورة طوال الأسبوع، وبقي في المنزل في جنوب فلوريدا للتعافي.

ولكن، وفقا لجولة PGA، يخطط ماكلروي للوصول إلى TPC Sawgrass في وقت ما يوم الأربعاء ويبدأ الدفاع عن لقبه يوم الخميس.

ومن المقرر أن يلعب جولته الأولى إلى جانب زاندر شوفيل وهيديكي ماتسوياما في الساعة 1:42 ظهرًا يوم الخميس.

وكان من المقرر أن يعقد ماكلروي مؤتمرا صحفيا قبل البطولة يوم الأربعاء، لكن يعتقد أنه تم إلغاؤه.

انسحب McIlroy من API بسبب ضيق الظهر أثناء الإحماء واختار عدم اللعب لأسباب احترازية.

وقال يوم الاثنين عبر جولة PGA إن ظهره كان “عنيدًا” وكانت خطته هي البقاء في المنزل في الجزء الأول من الأسبوع قبل أن يقرر ما إذا كان سيحضر إلى اللاعبين أم لا.

قبل الأسبوع الماضي، لعب ماكلروي، المصنف رقم 2 في العالم، في بطولة AT&T Pebble Beach Pro-Am وانتهى بالتعادل في المركز 14 وGenesis Invitational، حيث كان الوصيف.

في العام الماضي فاز ببطولة اللاعبين للمرة الثانية في مسيرته عندما هزم جي جي سباون في مباراة فاصلة من ثلاث حفر يوم الاثنين، وأتبع ذلك بالفوز بأول بطولة ماسترز له في الشهر التالي.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2026 آراء الإخبارية