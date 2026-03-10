روري ماكلروي يدافع عن لقب بطولة اللاعبين رغم عدم ثباته

بونتي فيدرا بيتش، فلوريدا – روري ماكلروي، على الرغم من تعافيه مما أسماه مرض الظهر “العنيد”، سوف يجربه في بطولة اللاعبين هذا الأسبوع في TPC Sawgrass.

McIlroy، الذي انسحب من Arnold Palmer Invitational قبل دقائق من انطلاق الجولة الثالثة يوم السبت الماضي، لم يكن في الدورة طوال الأسبوع، وبقي في المنزل في جنوب فلوريدا للتعافي.

ولكن، وفقا لجولة PGA، يخطط ماكلروي للوصول إلى TPC Sawgrass في وقت ما يوم الأربعاء ويبدأ الدفاع عن لقبه يوم الخميس.

ومن المقرر أن يلعب جولته الأولى إلى جانب زاندر شوفيل وهيديكي ماتسوياما في الساعة 1:42 ظهرًا يوم الخميس.

وكان من المقرر أن يعقد ماكلروي مؤتمرا صحفيا قبل البطولة يوم الأربعاء، لكن يعتقد أنه تم إلغاؤه.

انسحب McIlroy من API بسبب ضيق الظهر أثناء الإحماء واختار عدم اللعب لأسباب احترازية.

وقال يوم الاثنين عبر جولة PGA إن ظهره كان “عنيدًا” وكانت خطته هي البقاء في المنزل في الجزء الأول من الأسبوع قبل أن يقرر ما إذا كان سيحضر إلى اللاعبين أم لا.

قبل الأسبوع الماضي، لعب ماكلروي، المصنف رقم 2 في العالم، في بطولة AT&T Pebble Beach Pro-Am وانتهى بالتعادل في المركز 14 وGenesis Invitational، حيث كان الوصيف.

في العام الماضي فاز ببطولة اللاعبين للمرة الثانية في مسيرته عندما هزم جي جي سباون في مباراة فاصلة من ثلاث حفر يوم الاثنين، وأتبع ذلك بالفوز بأول بطولة ماسترز له في الشهر التالي.